Al prefetto Michele di Bari la cittadinanza di Vico del Gargano

Il consiglio comunale di Vico del Gargano nella seduta monotematica di ieri ha conferito la cittadinanza onoraria al prefetto di Napoli, Michele di Bari. “Nelle tempeste sempre ben saldo al timone, sicuro di portare tutti alla meta, forte solo della sua massima correttezza e della fede, principio di azione e di potere”, è quanto si legge nella motivazione. “Non c’è amministratore comunale del Gargano che non ricordi il dottor Michele di Bari che da capo di gabinetto e da viceprefetto della Prefettura di Foggia ha indicato a tutti la strada maestra della sana amministrazione, sempre ispirata all’interesse pubblico”, ha detto il sindaco Raffaele Sciscio. Il primo cittadino si è poi soffermato sull’operato del prefetto di Bari in qualità di commissario straordinario in diversi Comuni dell’area garganica, tra cui Vico del Gargano, e sulla sua attività, precedentemente di sindaco di Mattinata e di segretario comunale delle isole Tremiti. Durante il suo mandato commissariale a Vico del Gargano, ha ripreso il sindaco Sciscio predispose una delibera “avente ad oggetto voti alla Regione Puglia perché venisse inserito il Comune di Vico del Gargano nel piano ospedaliero regionale”.