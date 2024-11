Al presidente dell’Aci Napoli Antonio Coppola il premio Eccellenze Europee

Si è svolta presso la sede dislocata del Parlamento 3uropeo a Roma, la prima edizione del “Premio Eccellenze Europee” che segue le precedenti 14 edizioni dedicate alle “Eccellenze italiane”. L’iniziativa, dedicata all’ex Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli, scomparso prematuramente l’11 gennaio del 2022, mira a premiare coloro che, grazie al loro impegno, hanno contribuito al progresso della società, tra cui il Presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola, per la meritoria attività in difesa della “mobilità responsabile” e della sicurezza stradale.

Tra i premiati, l’oncologo Paolo Ascierto, i rettori delle Università “Tor Vegata” di Roma, Nathan Levialdi Ghiron, e “Federico II” di Napoli, Matteo Lorito, il magistrato Catello Maresca ed il presidente nazionale della Croce Rossa, Rosario Maria Gianluca Valastro.

“Sono fiero e onorato per questo riconoscimento europeo – ha dichiarato il Presidente Coppola, – che testimonia l’importanza di un nuovo approccio culturale al tema della mobilità, imperniato su una solida consapevolezza dei diritti e dei doveri da parte di tutti”.