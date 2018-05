Al Santobono Pausilipon una giornata di chirurgia dal vivo

41 procedure chirurgiche in diretta da 19 camere operatorie di tutto il mondo: il 22 maggio prossimo, la Uosd Crr Impianti Cocleari e Diagnostica Audiologica dell’Aorn Santobono- Pausilipon, diretta dal dottor Antonio della Volpe, sarà protagonista di una giornata di Chirurgia dal vivo, trasmessa su Internet e commentata simultaneamente da un pool di esperti internazionali nel settore dell’Otochirurgia.

Il dott. Antonio della Volpe parteciperà, infatti, al 13thGlobal Otology- Neurotology Live Surgical Broadcast, organizzato dalla fondazione olandese Lion ( Live International Otolaringology Network) da anni specializzata nella trasmissione di interventi chirurgici in diretta, eseguiti da esperti di chiara fama in un settore specifico dell’otochirurgia.

“Le trasmissioni hanno un pubblico considerevole. Sono almeno 4000 gli spettatori per canale per un giorno di chirurgia in diretta”- afferma il prof. Wilko Grolman, presidente della Fondazione Lion. “Il nostro network, specializzato in chirurgia trasmessa in diretta, collabora con molti Centri Ospedalieri ed Universitari di tutto il mondo (Brasile, Germania, Francia, Regno Unito, Polonia, Stati Uniti, Italia, Spagna e Svizzera, solo per citarne qualcuno), Centri che sono stati da noi certificati come rientranti in uno standard di alta qualità e professionalità”.

Due saranno i canali che trasmetteranno la chirurgia dal vivo simultaneamente. Le sessioni chirurgiche saranno precedute dalla presentazione dei casi clinici: gli interventi saranno poi commentati in diretta da un pool di esperti di varie nazioni e quindi in chiusura ci sarà un panel di discussione sulle varie tecniche chirurgiche, sulle modalità di intervento e altro. 19 saranno le sale operatorie coinvolte il 22 maggio. Due i canali dedicati: The Lion TV Channel 1 trasmetterà interventi di Otosclerosi, Timpanoplastica con o senza Colesteatoma, di Ossiculoplastica e di Impianti dell’orecchio medio. The Lion TV Channel 2 invece, sarà dedicato agli Impianti cocleari, agli Impianti ad ancoraggio osseo (BAHI), a quelli dell’orecchio medio e alla Chirurgia del basi cranio.

Seguirà quindi un panel globale, moderato dal professor Grolman dagli studi di “Global Telemedicine Studio ” di Utrecht ( Olanda) che coinvolgerà gli Otochirurghi di tutto il mondo e gli spettatori interessati sui casi controversi e sulle varie tecniche di intervento.

Alle 11,45 circa la sessione dedicata agli Impianti cocleari che vedrà il dottor della Volpe -ed in contemporanea il dottor Caglar Batman da Istanbul, Henrik Skarzinski dalla Polonia ed altri Otochirurghi- impegnato ad eseguire un intervento di IC su un piccolo paziente ipoacusico. Si potrà seguire la più grande conferenza globale di Otologia che vede il Santobono- Pausilipon in primo piano con il dottor della Vope sul sito www.lion-web.org , disponibile in streaming per interfacciarsi con i vari Chirurghi.