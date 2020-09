Al Premio Sele d’Oro l’anteprima del piano nazionale “Salute e Ambiente”

“Presenteremo a metà settembre un Programma del Recovery Fund che si soffermerà sulla sperimentazione in aree territoriali selezionate di un modello di sanità pubblica ecologica, improntato ai principi della global health e focalizzato sul monitoraggio, che è ciò che sinora è mancato, dell’esposizione ad inquinanti ambientali con conseguenze dannose per la salute. Inoltre, tale Piano si focalizzerà sull’implementazione di interventi multisettoriali di prevenzione e presa in carico dei bisogni sanitari e delle popolazioni residenti”. È l’anticipazione sul documento “Salute e Ambiente” del Recovery Fund resa nota dal professor Antonio Giordano, oncologo e genetista di fama internazionale, ospite questa sera della trentaseiesima edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno.

Giordano, direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia e docente ordinario di Anatomia all’Università di Siena, è stato chiamato dal ministro dell’Ambiente Costa, dal ministro della Salute Speranza e dal viceministro Sileri a coordinare un pool di esperti che dovrà scrivere il programma del Recovery Fund relativo alle tematiche ambientali e al nesso di causalità con le patologie più diffuse.

“Mi sto occupando personalmente del programma su Salute ed Ambiente del Recovery Fund, quello che ha ottenuto il più alto finanziamento, per intervenire sull’insulto ambientale, che nel nostro Paese ha ripercussioni peggiori del Covid”.