Al Senato il convegno sulla Direttiva Nazionale NIS2

Loperfido: “Tuteliamo i patrimoni strategici della Nazione”

Roma, 16 ott. (askanews) – A margine del convegno dedicato alla Direttiva Nazionale NIS2, che entrerà in vigore a partire dal 17 ottobre, abbiamo parlato con On. Emanuele Loperfido, Commissione Affari Esteri e Difesa: “Una normativa importante, fondamentale anche a tutela di patrimoni strategici presenti nella nostra Nazione. Ecco perché coinvolgendo così tanti attori, decine di migliaia di imprese, non può essere una direttiva imposta dall’alto ma deve essere una direttiva che viene accompagnata, ecco perché le istituzioni e il governo Meloni ci sono e tutelano la sicurezza dei patrimoni, informando le aziende senza un eccessivo aggravio di burocrazia”.