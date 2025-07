Al Senato l’evento “Future generazione e Salute Animale”

Ricerca scientifica ed innovazione in ambito veterinario

Roma, 4 lug. (askanews) – Si è svolto, presso il Senato della Repubblica, l’evento “Future generazioni e Salute Animale: il ruolo centrale della ricerca e dell’innovazione”, promosso su iniziativa del Sen. Guido Quintino Liris, un’occasione per discutere in sede istituzionale del valore generato dalla ricerca scientifica e dall’innovazione in ambito veterinario. Abbiamo parlato con Guido Quintino Liris, Senatore della Repubblica: “L’iniziativa presentata oggi in Senato accende i riflettori su un tema cruciale come la salute e il benessere animale che sono sempre più collegati a quella umana. È ormai evidente, anche alla luce dell’esperienza del Covid, che il benessere animale rappresenta infatti una parte fondamentale dell’approccio One Health. Non soltanto per il benessere sociale che con gli animali da compagnia si può raggiungere, ma anche per l’aspetto legato alla prevenzione e al contrasto delle zoonosi e al correlato rischio di “salto di specie”. Anche per questo è urgente rafforzare le attività di monitoraggio e prevenzione veterinaria sul territorio, puntando su diagnosi precoci, presidi diffusi e un approccio integrato tra ASL, dipartimenti di prevenzione e mondo veterinario”.Nel corso dell’iniziativa sono stati presentati i principali risultati di una ricerca indipendente condotta da ALTEMS Advisory, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim, che ha analizzato le trasformazioni in atto nel settore della salute animale, offrendo una lettura sistemica dello stato dell’arte e delle prospettive future, con l’obiettivo di far emergere la rilevanza della ricerca in ambito veterinario per la salute animale, umana e dell’ambiente. È poi intervenuta Karin Ramot, Head of Boehringer Ingelheim Animal Health Italia: “Ricerca e innovazione veterinaria hanno un impatto importante sulla salute e sulla sostenibilità del Pianeta. Per questo è importante valorizzarla e promuoverla. Non tutti sanno che lo sviluppo di un farmaco animale è simile a quello umano, ma ci sono anche tante differenze perché lo sviluppo del farmaco va adattato per ogni specie animale con formulazione, appetibilità e somministrazione diversi. Anche per questo, il percorso di sviluppo dura di più e costa di più. Tuttavia, l’investimento in questo ambito è fondamentale per prenderci cura della salute umana e della salute ambientale per le future generazioni”.La salute animale rappresenta, inoltre, un pilastro fondamentale del modello One Health, che riconosce l’interdipendenza tra salute umana, animale e ambientale. In un’epoca segnata da nuove vulnerabilità epidemiologiche, cambiamenti demografici e climatici, e pressioni sulla finanza pubblica, rafforzare il settore della sanità veterinaria diventa una priorità strategica. Infine è intervenuto Stefano Vella, Professore Global Health, Università Cattolica del Sacro Cuore: “Sappiamo con certezza che potremmo dover affrontare una nuova pandemia, ma grazie alla ricerca possiamo prevenirla e fermarla. In quest’ottica, sto lavorando ad un grande progetto globale che si chiama “Pandemic Fund” che è guidato dalla banca mondiale e che serve per preparare i Paesi a un’eventuale prossima pandemia”.Dal Report, sono emerse proposte discusse durante l’evento e alla base di una definizione di proposte di policy concrete, orientate alla costruzione di un modello sanitario capace di rispondere in modo sostenibile alle sfide attuali e future e in grado di ridare dignità a questo ambito di ricerca.