Al Sistina Chapiteau Musical “Moulin Rouge”, 50.000 biglietti venduti

Roma, 18 dic. (askanews) – Al Sistina Chapiteau prosegue il successo di “Moulin Rouge! Il Musical”, uno dei titoli più amati dal pubblico e ispirato al celebre film di Baz Luhrmann, a dieci settimane dal debutto lo spettacolo diretto da Massimo Romeo Piparo ha già superato la soglia dei 50.000 biglietti venduti.
Il regista Piparo ha pertanto deciso di proseguire le repliche – al momento fino al 15 febbraio – rispondendo alle continue richieste degli spettatori. Annunciato per sei settimane, poi prorogate a 12, ora si punta al magnifico traguardo delle 16 settimane di programmazione.
Con un allestimento da kolossal con un palco di oltre 30 metri e la colonna sonora suonata dal vivo, oltre a costumi e coreografie mozzafiato, “Moulin Rouge! Il Musical” diventa anche uno degli appuntamenti più attesi per Capodanno.
Lo spettacolo, per la prima volta in Italia, è prodotto su licenza della casa produttrice australiana Global Creatures – nota per il successo internazionale di “Moulin Rouge! The Musical” a Broadway.