Al Social World Film Festival Matt Dillon e “Professione Press Agent”

Roma, 24 giu. (askanews) – Sarà presentato al Social World Film Festival, Mostra Internazionale del Cinema Sociale, di Vico Equense (Na), “Professione Press Agent: manuale di sopravvivenza. Comunicare cinema, fiction e star tra errori, aneddoti e successi”, il primo libro in Italia sulla comunicazione dello spettacolo (edito da Les Flaneurs) di Pierluigi Manzo, ufficio stampa per cinema e tv da oltre vent’anni. Dopo la presentazione, venerdì 27 giugno alle ore 16 al cinema Aequa di Vico Equense, ci sarà un incontro con Matt Dillon. L’attore, candidato all’Oscar per il film “Crash – Contatto fisico”, introdurrà anche la proiezione, alle ore 21, di uno dei suoi successi più amati: “Tutti pazzi per Mary”.

“Professione Press Agent: manuale di sopravvivenza”, attraverso esempi pratici, ricordi, considerazioni, prova a tracciare una metodologia di lavoro per questa professione, spiegando, ad esempio, come scrivere un comunicato stampa, gestire un’intervista, un red carpet o una conferenza e trovare le strategie migliori per conquistare gli spazi sui media. Consigli su come rapportarsi coi giornalisti e gli artisti, come comportarsi nelle situazioni più complesse e gestire il proprio self control, rispettare certe regole, per la maggior parte non scritte e imparare pian piano i “trucchi del mestiere”. Insomma, come districarsi e sopravvivere nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo, in cui si mescola la finzione scenica di un film o di uno show con le singole realtà di chi ci lavora, che alterna le logiche aziendali con quelle della “fabbrica dei sogni”.

Pierluigi Manzo è ufficio stampa di spettacolo da più di vent’anni. Approdato a Roma, ha iniziato il suo percorso professionale nel team del canale Studio Universal, per passare pochi anni dopo alla libera professione. Nella sua carriera ha curato la comunicazione di oltre 200 titoli per il cinema e la tv, collaborando con le più importanti produzioni, distribuzioni e broadcast televisivi. Ha gestito le press PR in alcuni tra i più noti festival cinematografici e l’immagine di molti artisti italiani e star internazionali durante i loro tour in Italia. È docente, in materia di ufficio stampa, per la 24ORE Business School. Insieme ad Alessio Piccirillo, a cui si è poi unito Antonino Scalzo, ha fondato il team di comunicazione ManzoPiccirillo.