Al sole dopo il lockdown? Sì, ma ben protetti. La Società italiana di Dermatologia pubblica un decalogo

La libertà di stare all’aria aperta e al sole ci aiuta ad assaporare una sensazione di ritrovata normalità dopo un altro inverno trascorso in casa a causa della pandemia. Ma proprio per questo motivo la nostra pelle si è ulteriormente sensibilizzata e quindi va ben protetta con una esposizione graduale e creme da usare al mare, in montagna e in città. Lo affermano gli esperti della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST) che invitano al puntuale rispetto delle norme anti-Covid perché la pandemia non è stata affatto debellata: non a caso la SIDeMaST ha scelto, per il secondo anno consecutivo, di riunirsi in modalità virtuale in occasione del 95esimo congresso che si svolgerà su piattaforma web dal 13 al 16 ottobre.

Esporsi gradualmente e sempre ben protetti, applicare la crema ogni 2 ore, rinfrescare viso e corpo con acqua dolce dopo ogni immersione in mare, bere molto e proteggere i bambini non solo con le creme ma anche con tutine leggere con cui si può fare anche il bagno.

Sono solo alcuni dei consigli del vademecum, stilato dagli esperti SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse per affrontare al meglio l’estate.

“Dopo un altro inverno trascorso in casa a causa della pandemia da Sars CoV-2 siamo tutti molto stanchi – afferma la professoressa Ketty Peris, presidente di SIDeMaST – e assaporare la libertà di esporci al sole ci aiuta a scaricare il forte stress accumulato negli ultimi mesi. Ma questo non vuol dire esporsi in modo scriteriato: anzi, proprio perché siamo rimasti tanto tempo chiusi in casa, la nostra pelle è particolarmente sensibile e non dobbiamo traumatizzarla con scottature ed eritemi che sono ben noti fattori di rischio per lo sviluppo dei tumori cutanei. Per questo motivo, godiamoci le vacanze e proteggiamoci al mare, in montagna e in città, rispettando sempre le norme anti-Covid che devono continuare a guidarci. La pandemia purtroppo non è ancora alle nostre spalle e occorre fare ancora tanta attenzione: per questo motivo – aggiunge – anche quest’anno la SIDeMaST ha scelto di riunirsi di nuovo con modalità virtuale in occasione del 95esimo Congresso della Società dal 13 al 16 ottobre”.

Il decalogo degli esperti