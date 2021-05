Al Tarì dal 14 al 17 maggio Open!, il primo evento del 2021 in presenza dedicato al mondo del gioiello

Dal 14 al 17 maggio il Centro Orafo il Tarì apre le sue porte al primo evento in presenza del 2021 dedicato all’intero comparto produttivo e distributivo del gioiello italiano. L’evento che vedrà la partecipazione di oltre 450 aziende, tra queste numerosi espositori ospiti, intende dare un segnale forte di ripresa e vicinanza al comparto del gioiello.

“Con la prima edizione di Open!, avvenuta lo scorso ottobre, il Tarì ha sviluppato un modello di organizzazione efficace e molto apprezzato. I protocolli testati hanno garantito un’esperienza di business ottimale grazie alla semplificazione dei sistemi di accesso al Centro e alla rigorosa organizzazione dei servizi – dichiara il presidente del Centro orafo Vincenzo Giannotti –. Oggi, con l’appuntamento di maggio ci troviamo a sostenere una nuova sfida: trasferire al comparto orafo italiano un segnale di fiducia verso una ripresa estiva, nonché tutto il sostegno professionale necessario per supportare le loro esigenze”.

Nessuna barriera fisica, rapidità nelle fasi di accreditamento e riconoscimento degli ospiti, apertura degli spazi espositivi verso i giardini interni volta a garantire l’ottimale circolazione delle persone, sono solo alcune delle misure recentemente adottate dal Centro orafo che ha rivisto negli ultimi mesi, in modo rigoroso e puntuale, i sistemi di sicurezza e protocolli anti covid per offrire al pubblico, ma anche alle aziende insediate, un luogo dove poter fare business in sicurezza, muoversi in libertà e organizzare gli incontri di lavoro.

L’evento di maggio darà il via anche alle celebrazioni per i 25 anni del Centro e per l’ occasione il Tarì presenterà anche la sua nuova identità valoriale, dedicata ad una visione innovativa e sempre più emozionale del gioiello.

“Oggi più che mai è fondamentale dare valore alle competenze delle imprese, alla tradizione e alla qualità del lavoro che permette di creare manufatti raffinati ed eleganti che permangono nel tempo, un simbolo della professionalità dell’artigianato italiano – conclude il Presidente Giannotti -. Per questo motivo, il Tarì sceglie di mettere al Centro le persone e la loro professionalità, come motore della ripresa socioeconomica del comparto”.

Il Tarì si conferma protagonista attivo della ripresa del mercato con un evento che permetterà di creare nuove partnership virtuose a sostegno della filiera, far tornate a dialogare domanda e offerta e valorizzare le imprese del nostro territorio in un momento di grande incertezza e cambiamento del nostro Paese. A buyer e commercianti garantirà infatti la possibilità di entrare in contatto con i migliori produttori nazionali e internazionali oltre che scoprire le ultime tendenze del gioiello.

Un unicum nel settore che propone un modello innovativo di fare impresa, accogliendo in forma stabile oltre 380 aziende e garantendo un accesso privilegiato all’intera filiera. Il Centro è simbolo di sfida imprenditoriale, capacità organizzativa e di condivisione degli obiettivi che, a 25 anni dalla sua nascita, non ha confronti né in Italia né a livello internazionale.