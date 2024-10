Al Teatro Pergolesi di Jesi una stagione per celebrare Spontini

Roma, 14 ott. (askanews) – Un cartellone all’insegna di Gaspare Spontini in occasione dei 250 anni dalla nascita, per la 57esima Stagione lirica di tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi, dal 18 ottobre al 22 dicembre 2024. “La Vestale” (1807), tragédie-lyrique in tre atti e capolavoro del grande compositore marchigiano inaugura il programma che prosegue con la prima esecuzione in epoca moderna dell’opera “I Quadri Parlanti” (1800), uno dei quattro manoscritti autografi di Spontini ritrovati nel 2016 nella Biblioteca del Castello d’Ursel in Hingene (Belgio). Completano la stagione una nuova produzione de “Il Turco in Italia” di Gioachino Rossini, e “La traviata” di Giuseppe Verdi.

Una stagione per celebrare il grande musicista marchigiano che, partendo da Maiolati Spontini in provincia di Ancona, divenne compositore di imperatori e re, a Parigi con Napoleone e a Berlino con Federico Guglielmo III di Prussia.

Nell’ambito del cartellone lirico autunnale del Teatro Pergolesi, curato dalla Fondazione Pergolesi Spontini con la direzione artistica di Cristian Carrara, oltre ai due titoli d’opera spontiniani (appunto “La Vestale” e I Quadri Parlanti”)completano la stagione una nuova produzione de “Il Turco in Italia” di Gioachino Rossini, e “La traviata” di Giuseppe Verdi.

Ogni opera è affiancata da performance teatrali (ritornano gli insoliti inviti a cena di Operadinner), guide all’opera con il Direttore artistico, ouverture open air, percorsi didattici e di ascolto dedicati agli studenti (con il progetto “Musicadentro” che, dopo gli incontri nelle scuole, porta a teatro i ragazzi in occasione dell’anteprima giovani), e percorsi inclusivi e di opera accessibile dedicati agli spettatori con disabilità uditiva e visiva nelle recite domenicali dei due titoli spontiniani.