Al teatro Sannazaro la 14ª edizione dell’Arcobaleno Napoletano: talento e solidarietà per celebrare Napoli

Mercoledì 10 dicembre, alle ore 19 il Teatro Sannazaro di Napoli (Via Chiaia 157) ospiterà la 14ª edizione de “L’Arcobaleno Napoletano”, il premio ideato dall’attrice e cantante Anna Capasso che ogni anno valorizza figure di spicco della cultura, dello spettacolo, dello sport e della società civile, unite dal filo conduttore della solidarietà.

Per info e prenotazioni: arcobalenonapoletano@libero.it

La manifestazione è stata presentata ufficialmente il 1° dicembre durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione dell’assessore comunale alla Salute Vincenzo Santagada, dell’ideatrice Anna Capasso, del dottor Corrado Caracò per l’Istituto Tumori Pascale, e degli storici amici del premio, Enzo Calabrese e Mario Pelliccia. A coordinare gli interventi è stata Daniela Riccardi, program manager dell’evento. Presente anche il giornalista e direttore di Radio CRC Umberto Russo. La 14ª edizione rinnova anche quest’anno la dedica a Franco Di Mare, indimenticato giornalista Rai e primo conduttore della kermesse. A presentare la serata saranno Patrizio Rispo e Anna Capasso, accompagnati dalle incursioni comiche di Calabrese e Pelliccia. Tra gli ospiti annunciati figurano la cantante Valentina Stella, il campione olimpico e icona del pugilato mondiale Patrizio Oliva, l’attore di “Un Posto al Sole” Cosimo Alberti e Antonio Rocco.

Nel corso della serata saranno consegnati riconoscimenti a personalità che hanno contribuito a portare il nome di Napoli e della Campania oltre i confini regionali, distinguendosi per meriti nel campo delle Istituzioni, della Cultura, dello Spettacolo, dello Sport, della Società civile e dell’Imprenditoria.Come da tradizione, ci sarà spazio anche per la “asta di beneficenza istantanea”, che metterà in palio una maglia ufficiale autografata della SSC Napoli e altri premi speciali.

«Solidarietà, altruismo e impegno concreto sono i valori su cui si fonda questa kermesse» ha dichiarato Anna Capasso. «I premi che assegneremo vogliono valorizzare gli esempi virtuosi della nostra terra e trasmettere ai giovani il senso di appartenenza e le tradizioni che ci rendono unici». Radio CRC è radio ufficiale dell’evento, a conferma di una collaborazione volta a rafforzare la comunicazione attraverso media radicati nel territorio.Il premio è organizzato con il patrocinio morale del Comune di Napoli e sostiene la Fondazione Melanoma Onlus, diretta dal professor Paolo Ascierto dell’Istituto dei Tumori Pascale.