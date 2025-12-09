Al teatro Sannazaro prende vita la una nuova edizione dell’Arcobaleno Napoletano

Il Teatro Sannazaro si prepara ad accogliere, domani, mercoledì 10 dicembre alle 19, una nuova edizione dell’Arcobaleno Napoletano, appuntamento ideato da Anna Capasso e diventato negli anni uno dei momenti più rappresentativi del panorama culturale partenopeo.

La presentazione della kermesse si è svolta il 1° dicembre, con la partecipazione dell’assessore comunale alla Salute Vincenzo Santagada, dell’ideatrice Capasso, del dottor Corrado Caracò dell’Istituto Tumori Pascale e dei collaboratori storici Enzo Calabrese e Mario Pelliccia. A coordinare gli interventi è stata Daniela Riccardi, program manager. Presente anche il direttore di Radio CRC Umberto Russo, che conferma la collaborazione dell’emittente come partner ufficiale.

La manifestazione rinnova la dedica al giornalista Franco Di Mare, figura molto legata al progetto sin dagli esordi. Alla conduzione della serata ci saranno Patrizio Rispo e Anna Capasso, affiancati da momenti di intrattenimento curati da Calabrese e Pelliccia.

Sul palco è atteso un parterre variegato: la cantante Valentina Stella, il campione di pugilato Patrizio Oliva, l’attore di “Un Posto al Sole” Cosimo Alberti e Antonio Rocco saranno tra i protagonisti di questa edizione. Come in passato, durante la serata verranno messi in evidenza esponenti del mondo istituzionale, culturale, artistico e imprenditoriale che si sono distinti a livello locale e nazionale.

Non mancherà il momento solidale: l’ormai tradizionale asta istantanea metterà in palio una maglia ufficiale autografata della SSC Napoli, insieme ad altri oggetti speciali, per sostenere le attività della Fondazione Melanoma Onlus, diretta dal professor Paolo Ascierto.

La kermesse gode del patrocinio morale del Comune di Napoli e conferma la propria missione: unire spettacolo e impegno civile attraverso una serata che punta a coinvolgere pubblico, territorio e istituzioni.

Per informazioni e prenotazioni: arcobalenonapoletano@libero.it