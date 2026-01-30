Al Teatro Sistina Vanessa Incontrada in “Ti sposo ma non troppo”

Roma, 30 gen. (askanews) – Siete pronti ad innamorarvi di nuovo? Dal prossimo mercoledì 4 a domenica 15 febbraio al Teatro Sistina a Roma va in scena lo spettacolo “Ti sposo ma non troppo”, la nuova commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta che lo vede protagonista insieme a Vanessa Incontrada.

Dopo il successo di “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?”, ArtistiAssociati presenta un nuovo, spettacolo che ridefinisce il concetto di commedia romantica. “Ti sposo ma non troppo” non è solo una storia d’amore: è uno specchio che illumina le relazioni contemporanee.

I protagonisti sono quattro individui che, superati i 40 anni, si trovano a navigare in acque sentimentali inquiete, in un’epoca in cui nulla è più garantito. Andrea (Vanessa Incontrada) è una donna innamorata e madre devota, sconvolta dal tradimento del marito. Luca (Gabriele Pignotta), fisioterapista divorziato, si barcamena tra l’amore per sua figlia e le illusioni delle app di incontri. Carlotta e Andrea (Siddhartha Prestinari e Fabio Avaro), sposati da 15 anni, affrontano una crisi matrimoniale che mette in discussione tutto ciò che credevano di sapere sull’amore.

Mentre tutto sembra precipitare verso una resa dei conti inevitabile, il desiderio di amare e sentirsi vivi si fa avanti con forza, anche quando tutto sembra perduto.