Al “Telesia for Peoples” torna Lele Mora: dal 23 al 25 luglio eventi nel suggestivo parco delle Terme

Il manager di tanti personaggi vip Lele Mora torna al “Telesia for Peoples”, l’evento promosso per l’ottavo anno consecutivo dall’Associazione italoamericana no profit “Icosit”, che si svolgerà dal 23 al 25 luglio nel suggestivo parco delle Terme di Telese (Benevento).

“Quattro anni fa – ricordano gli organizzatori – Lele Mora, ospite della manifestazione, in una intervista pubblica a trecentosessanta gradi, rivelò: ‘nel buio di una piccola cella, dov’ero rinchiuso per i miei errori, mi è apparso un fascio di luce: era Padre Pio che mi ha incoraggiato dicendomi di avere fede e che presto le porte del carcere si sarebbero aperte per riprendere a vivere’. A distanza di tempo, il manager dei vip sabato prossimo (24 luglio) torna nella cittadina termale innanzitutto come spettatore per assistere allo spettacolo teatrale che verrà inscenato da un gruppo di giovani artisti di Secondigliano di Napoli dal titolo ‘Finalmente Insieme’ – Ricordando Massimo Troisi – per la regia di Raffaele De Luca, con la partecipazione di Umberto Ferrara, Federico Voccia e Virginia Donnarumma”.

“Abbiamo voluto fortemente questo spettacolo – continuano gli organizzatori – perché per una sera il palcoscenico deve avere come protagonisti questi giovani artisti che, pur vivendo in una zona particolare di Napoli, hanno deciso di investire nella formazione e nella cultura per non ‘distrarsi’: un bell’esempio per tanti loro coetanei”.

Non a caso, subito dopo la rappresentazione teatrale (durata 50 minuti), si svolgerà un talk show sul tema “La cultura può sconfiggere la camorra?”, cui prenderanno parte Lele Mora, il professor Antonio Maria La Scala (avvocato e docente all’Università di Bari nonché presidente dell’Associazione “Gens Nova”), la dottoressa Maria Dari (Presidente dell’Istituto di Ricerche e Studi sull’educazione e la famiglia di Roma), il professor Elia Mannetta (docente italoamericano nonché esperto internazionale sulla sicurezza).

“Siamo certi – concludo gli organizzatori – che dal talk emergeranno suggerimenti interessanti per i giovani”.

La ottava edizione del “Telesia for Peoples”, patrocinata dalla Regione Campania, Provincia di Benevento, Città di Telese Terme e Pro Loco Telesia, quest’anno è dedicata all’Associazione medico scientifica onlus “ALI”, presieduta dal dottor Alessandro Fucci, che si prefigge di “dar voce a tutti coloro che, affetti da patologie gravi non riconosciute dal sistema sanitario nazionale, intendono farsi ascoltare dalle Istituzioni”.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e avviene nel pieno rispetto delle norme anticontagio da Covid 19 vigenti.