Al Tour de France seconda vittoria in volata dell’eritreo Girmay

Roma, 6 lug. (askanews) – Seconda vittoria al Tour de France dell’eritreo Biniam Girmay che brucia Philipsen in volata a Colombey-les-Deux-Eglises, casa del generale De Gaulle, e vince la seconda tappa personale di questo Tour dopo quella con arrivo a Torino. Prima di lui Jonas Abrahamsen era stato l’indiscusso protagonista con una fuga dal chilometro zero sotto la pioggia e lo scollinamento in solitaria dei cinque GPM di giornata. Ritmo altissimo sul finale con squadre dei big e dei velocisti che hanno macinato i chilometri conclusivi nel giro di pochissimi minuti. Volata confusa lanciata dalla Cofidis. Ad uscire a 150 metri dal traguardo sono stati Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) con l’eritreo che è riuscito a prevalere. Terzo il campione belga Arnaud De Lie (Lotto Dstny), poi Ackermann e van den Berg. La maglia gialla rimane sulle spalle dello sloveno Pogacar.