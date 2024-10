Al Ttg esordisce il nuovo brand di Destinazione Napoli

Napoli debutta al Tttg Travel Experience di Rimini con il nuovo brand «Destinazione Napoli » integrato da una Destination Management Organization. «A Napoli abbiamo realizzato un’installazione fissa pensata per fare il giro del mondo attraverso le esperienze dei turisti che scattano un selfie per i social per testimoniare la loro esperienza napoletana. Nel logo sono raffigurati alcuni dei principali simboli della napoletanità: da Maradona, al murales di San Gennaro, al cibo. Ci sono anche immagini delle stazioni della metropolitana di Napoli , affascinanti e futuristiche. Il nostro logo, inoltre, si trova davanti al porto ‘aperto’ della città, apposta per dare il benvenuto a chi arriva a Napoli dal mare» dice l’assessora al Turismo e alle Attività produttive del comune di Napoli , Teresa Armato. Il comune di Napoli è dotato di uno strumento strategico quale la Destination Management Organization per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi tipici per la città di Napoli , nonché, in ottica strategica e integrata, delle azioni di marketing, promozione, digitalizzazione e sviluppo di prodotti necessari alla valorizzazione della destinazione turistica. A questo fine un accordo quadro è stato aggiudicato al Rti CoopCulture e SL&A. «Con questa iniziativa anche una Capitale come Napoli, vero gigante nell’immaginario e nel desiderio dei turisti italiani e sempre più anche stranieri, si dota di una organizzazione di destinazione che si muove su standard mondiali» dice il project leader Stefano Landi.