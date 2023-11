Al via a Lipsia la produzione della Mini Countryman

LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’avvio della produzione della Mini Countryman segna una serie di novità e di pietre miliari per il Bmw Group Plant di Lipsia: per la prima volta, un modello Mini viene prodotto in Germania, sulla stessa linea di produzione della Bmw Serie 1 e Serie 2. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’impianto di produzione del Bmw Group di Lipsia e grazie alla flessibilità delle strutture e allo sviluppo dello stabilimento. Negli ultimi cinque anni il Bmw Group ha investito 700 milioni di euro per preparare Lipsia all’aumento dei volumi di veicoli e per adattarla ai requisiti specifici di Mini. Entro la fine del 2024 la forza lavoro nella produzione aumenterà di oltre 900 unità. Inoltre, la nuova Mini Countryman è un catalizzatore di innovazioni nella produzione sostenibile.

“Con l’avvio della produzione della Mini Countryman qui a Lipsia, stiamo introducendo le operazioni multimarca nel nostro sistema di produzione flessibile”, ha spiegato Milan Nedeljkovic, Board Member responsabile della Produzione. “Lo stabilimento di Lipsia offre anche una serie di punti di forza in termini di conservazione delle risorse nella produzione, fornendo un’ulteriore prova del successo del nostro piano generale a lungo termine: la Bmw iFactory”.

