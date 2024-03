Al via al Mini Plant Oxford la produzione della nuova Cooper

MILANO (ITALPRESS) – Ha preso il via l’11 marzo la produzione della nuova Mini Cooper di quinta generazione presso lo stabilimento Mini di Oxford. Gli associati di Mini Plant Oxford sono stati raggiunti dall’Head of Mini, Stefanie Wurst, per uno speciale evento in loco durante il quale il primo modello a tre porte è stato guidato fuori dalla linea di produzione da Charlie Cooper, nipote del leggendario John Cooper, la cui eredità ha ispirato il moniker Cooper. Commentando l’inizio della produzione, Stefanie Wurst, Head of Mini, ha detto: “Questa pietra miliare sottolinea il nostro impegno con le nostre radici e ci proietta in un futuro dinamico di guida. Lo stabilimento di Oxford è il cuore del marchio Mini e oggi, mentre assistiamo alla nascita di questo nuovo capitolo, rinnoviamo il nostro impegno verso l’artigianalità e l’emozione dell’automobilismo”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto alla nuova MINI Cooper nelle nostre linee di Oxford e Swindon. La nuova MINI Cooper è un’auto incredibilmente importante per il nostro team e per la produzione britannica. Siamo orgogliosi di produrre questa vettura iconica, amata in tutto il mondo” ha dichiarato Markus Grùneisl, Head of Plants Oxford and Swindon. La nuova Mini Cooper è l’ultima generazione ad essere costruita nel Regno Unito, con tutti e tre gli stabilimenti del BMW Group UK che contribuiscono alla produzione: il BMW Group Plant di Swindon produce stampi e sottogruppi per la carrozzeria, mentre i più recenti motori a benzina a tre e quattro cilindri ad alta efficienza sono costruiti presso il BMW Group Plant di Hams Hall, nel North Warwickshire. Infine, queste parti confluiscono nel MINI Plant di Oxford, dove si svolgono la produzione di scocche, la verniciatura e l’assemblaggio finale.

Dal lancio della prima Mini moderna nel 2001, oltre 4,4 milioni sono state prodotte in Gran Bretagna, compresi 150.000 modelli Electric costruiti tra il 2019 e il 2023. Con il suo alto livello di flessibilità, competitività e competenza, lo stabilimento Mini di Oxford svolge un ruolo importante nella rete di produzione del BMW Group e si sta preparando a costruire due nuovi modelli Mini completamente elettrici a partire dal 2026. A quel punto, il BMW Group avrà investito un totale di oltre 3 miliardi di sterline negli stabilimenti di Swindon, Hams Hall e Oxford.Annunciata il mese scorso, la nuova Mini Cooper è il terzo membro della nuova famiglia Mini e si aggiunge alla Cooper Electric e alla nuova Countryman. Disponibile in due varianti di modello: la Mini Cooper C e la Mini Cooper S, dalle prestazioni elevate, l’ultima tre porte fonde i valori tradizionali del marchio con una tecnologia innovativa e orientata al futuro. La silhouette esterna del modello è caratterizzata da superfici chiare, sbalzi corti e un cofano corto che, combinato con un passo lungo in contrasto, raggiunge le tipiche proporzioni Mini. All’interno, l’abitacolo è minimalista e si concentra su tre soli elementi: un rivoluzionario display OLED circolare, il nuovo volante Vescin e la barra di comando. La Mini Cooper avrà un prezzo a partire da 28.900 euro, con le prime consegne ai clienti nella primavera del 2024.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).