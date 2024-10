Al via Art Days Napoli Campania, una mappa del contemporaneo

Apre l’edizione 2024 di Art Days – Napoli Campania con un ricco programma di appuntamenti e ospiti da domani al 27 ottobre tra mostre, musei, gallerie e spazi privati ​​e pubblici riuniti in una mappa del contemporaneo . Tema della quarta edizione è ‘La foresta di fili’, rilettura contemporanea della raccolta seicentesca di fiabe Lo Cunto de li Cunti di Giambattista Basile. La è realizzata da Attiva Progetti Culturali con il patrocinio della Regione Campania , del Comune manifestazione di Napoli, dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e di Fondazione Italia Patria della Bellezza, e con il Matronato della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – Museo Madre . Le dirette artistiche sono Valeria Bevilacqua, Martina Campese, Raffaella Ferraro e Letizia Mari. Domani (dalle ore 18 alle 21) e domenica 20 ottobre (dalle ore 11 alle ore 19) per l’inaugurazione dei progetti speciali si iniziano le porte del complesso La Santissima – Community hub ex Ospedale Militare. Dopo decenni di abbandono, l’edificio monumentale si avvia verso un progetto di rigenerazione nato grazie alla partnership con l’Agenzia del Demanio, Comune di Napoli, Urban Value e Coop4Art. La produrrà così un evento espositivo temporaneo ad ingresso gratuito. Tra gli enti del territorio campano si conferma la presenza dei progetti di Collezione Agovino con From the inside, l’installazione di Niccolò De Napoli, Dino Morra_Gallery sarà presente con una collettiva di artisti emergenti ideata e curata da Ernesto Esposito (Adinolfi Cicala, Beatrice Alici , Stefano Avalis, Gianluca Capozzi, Noemi Durighello, Eugenio Giliberti). Noh-Art in collaborazione con Mimmo Scognamiglio artecontemporanea (Milano) espone ‘Add red or Not’ la prima mostra personale napoletana dedicata alla celebre artista finlandese Jenni Hiltunen. 480 Site Specific presenta invece una mostra di Luigi Battisti e Giorgio Milano, in un percorso espositivo accoglie anche una installazione ambientale di Bartolomeo Gatto della Fondazione Bartolomeo Gatto di Salerno. A coronare la sezione Progetti speciali, la Chiesa di San Potito ospiterà, giovedì 24 ottobre dalle ore 18.30, il progetto Arbor promosso da Fondazione The Bank – Istituto per gli studi sulla pittura contemporanea a cura di Mimmo di Marzio. Le opere di Federico Guida vedranno l’intervento performativo di Iaia Forte, accompagnata dalle musiche live di Alessandro Cerino. La programmazione prosegue fino a domenica 27 ottobre con le sezioni Public Program dedicate a talk, seminari e conversazioni a ingresso gratuito.