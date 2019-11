Al via Bluefish 2019, eventi in 20 ristoranti campani per scoprire il pesce povero

Alimentazione, plastica in mare, sostenibilità e degustazioni mirate per sensibilizzare la popolazione su questi temi. Si tiene in Campania, oggi e domani, la manifestazione “BlueFish 2019” organizzata da Slow Food e Amp “Punta Campanella”. In 20 ristoranti della regione, nei 4 capoluoghi ed in 3 province, si svolgono degli eventi gratuiti per avvicinare la gente al pesce “povero” e non solo. “Intendiamo promuovere un modo diverso di approcciarsi in pescheria. Consumare più pesce cosiddetto “povero” può far bene alla salute, alle tasche e anche all’ambiente. È un pesce tutt’altro che “povero” – spiega Antonino Miccio, direttore dell’Area Marina Protetta Punta Campanella – o di “scarto”. Ha grandi valori nutrizionali e gli chef in questa due giorni ci mostreranno come valorizzarlo attraverso la cucina”. Nel corso delle degustazioni guidate, gli ospiti potranno incontrare esperti dell’Area Marina Protetta Punta Campanella e i referenti di territoriali e regionali di Slow Food con i quali discutere di sostenibilità ambientale e di riduzione del consumo della plastica. Tutti riceveranno un decimetro per misurare i pesci di piccola taglia illegali e comprare dunque solo quelli “giusti”, ma anche bottigliette in alluminio per ridurre l’uso della plastica. “Ancora una volta l’Amp Punta Campanella si fa promotrice di un progetto che riguarda un’ampia zona della regione. Questo grazie – ha concluso Miccio – alla Regione e alle sinergie che si sono create in questi anni con enti e associazioni del territorio. Fare rete è fondamentale per sviluppare buone pratiche”. Tutti gli eventi al link www.slowfood.it/campania/ bluefish-19-scopriamo-insieme- il-pescato-campano