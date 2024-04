Al via con Mattarella le celebrazioni per i 90 anni dell’Iss

Roma, 20 apr. (askanews) – Hanno preso il via oggi, con una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le celebrazioni dell’Iss per i 90 anni dalla fondazione dell’Istituto Superiore di Sanità, avvenuta il 21 aprile 1934, presenti il presidente dell’Iss Rocco Bellantone, il ministro della salute Orazio Schillaci, il direttore generale Andrea Piccioli.Prima della cerimonia il Presidente ha incontrato due ricercatrici e un ricercatore dell’Istituto: Chiara Acchioni, 37 anni, vincitrice di due bandi di ricerca per under 40 con i suoi studi sul virus Hiv; Matteo Mancini, 35 anni, rientrato in Italia nel 2022 dopo diversi anni all’estero, vincitore del primo bando Iss Starting Grant per i suoi studi sui biomarcatori non invasivi per la malattia di Alzheimer; Benedetta Armocida, 35 anni, coordinatrice del progetto europeo Jacardi, la principale iniziativa scientifica continentale nel campo delle malattie cardiovascolari.