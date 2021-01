Al via dal 25 gennaio l’Antiquarium di Pompei: nuovo spazio museale per l’esposizione permanente dei reperti

Sarà inaugurato il prossimo 25 gennaio l’Antiquarium di Pompei, il nuovo spazio museale dedicato all’esposizione permanente di reperti che illustrano la storia di Pompei. Un’ introduzione alla visita del sito, attraverso le testimonianze più rilevanti della città antica, dall’età sannitica (IV secolo a.C.) fino alla tragica eruzione del 79 d.C., con particolare evidenza all’inscindibile relazione con Roma. Al termine dell’anteprima stampa e inaugurazione, il pubblico potrà visitare oltre all’area archeologica anche il nuovo percorso museale. Dal 25 gennaio sarà possibile accedere al sito di Pompei oltre che dall’ingresso di piazza Anfiteatro, già attivo, anche dal varco di Piazza Esedra con immissione nel percorso di visita, segnalato all’interno degli scavi, allo scopo di assicurare una visita in sicurezza del sito e nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie anti Covid.

L’accesso all’Antiquarium consigliato è da Piazza Esedra ed è incluso nella tariffa di ingresso al sito.Dal 25 gennaio sarà possibile acquistare il biglietto sia on-line sul sito www.ticketone.it, unico rivenditore ufficiale autorizzato, sia presso le casse automatiche di Piazza Esedra e di Piazza Anfiteatro.Tariffe: Pompei e Antiquarium: intero 16 euro (+1.50 euro su prevendita online); ridotto: 2 euro (+ 1.50 euro su prevendita online); gratuità e riduzioni come da normativa.Presso i due ingressi sarà possibile richiedere un servizio visite guidate, dalle ore 9,00 alle 13,00. Anche il Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi presso la Reggia di Quisisana, dedicato all’esposizione dei numerosi e prestigiosi reperti del territorio stabiano, è aperto al pubblico.Tariffa: Quisisana 6.00 euro (+1.50 euro su prevendita online) ridotto: 2 euro (+1.50 euro su prevendita online) In ottemperanza alle indicazioni ministeriali e fino a ulteriore comunicazione i siti saranno aperti dal lunedì al venerdì nei consueti orari (Pompei 9,00 – 17,00 con ultimo ingresso 15,30; Museo Libero D’Orsi 9,00 -17,00 con ultimo ingresso.