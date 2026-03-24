Al via “Diamo voce alla sostenibilità”, la nuova campagna Pubblicità Progresso-ASviS

In occasione di Sanremo, parte la campagna “Diamo voce alla sostenibilità“, realizzata dall’ASviS in occasione del suo decimo anniversario, in collaborazione con Pubblicità Progresso, che vuole trattare in maniera al contempo “pop” e istituzionale i temi dello sviluppo sostenibile.

Lo spot parte coerentemente da una ambientazione teatrale, i protagonisti conducono quello che all’inizio sembra un normale controllo tecnico, ma che si rivela essere un vero e proprio “soundcheck” della sostenibilità, passando in rassegna i vari temi centrali per lo sviluppo sostenibile: dall’occupazione, giovanile e femminile alla partecipazione alle attività culturali e civiche, dalle disuguaglianze alle emissioni. Il montaggio alterna palco e regia, con l’obiettivo di sottolineare come sia necessario un coordinamento integrato per tenere sotto controllo le diverse dimensioni della sostenibilità: economica, sociale, ambientale. In questo modo, giocando con la metafora e con l’ironia, gli obiettivi diventano indicazioni concrete, misurabili, urgenti, in grado di parlare a un pubblico ampio e composito con leggerezza e profondità al tempo stesso.

Lo spot si chiude con un invito ad approfondire i temi della sostenibilità consultando i canali dell’ASviS e partecipare al cambiamento prendendo parte al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026, la cui campagna di sensibilizzazione giocherà sulla stessa ambientazione e sugli stessi registri, in quanto idealmente, dopo il “soundcheck”, con il Festival la sostenibilità può finalmente andare in scena.