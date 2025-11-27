Al via domani CX Naples | Centrale, studentato da 500 posti nell’ex sede Inps

Domani mattina sarà inaugurato a Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, CX Naples | Centrale, il nuovo studentato universitario da 500 posti letto. Il progetto trasforma l’ex sede Inps in una moderna residenza, con un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro, completato in soli due anni.

Alla cerimonia interverranno Ernesto Albanese, presidente di CampusX, Arturo Nattino, presidente di Investire SGR, Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Emilio Di Marzio, presidente Andisu, e Manuela Manenti, commissario straordinario per gli alloggi universitari del Mur.

Finanza pubblica e privata al servizio delle infrastrutture sociali

La tavola rotonda sarà dedicata al ruolo dei finanziamenti pubblici e privati per lo sviluppo delle infrastrutture sociali. Parteciperanno Samuele Annibali, amministratore delegato di CampusX, Domenico Bilotta, direttore generale di Investire SGR, Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II, John Mcilwaine, rappresentante in Italia del Fondo europeo per gli investimenti (Fei – Gruppo Bei), e Antonino Turicchi, amministratore delegato di Cdp Real Asset SGR.

Il progetto, promosso dal Fondo iGeneration gestito da Investire SGR, con Cdp Real Asset SGR e Fei, ha coinvolto anche investitori istituzionali come Fondazione Con Il Sud, Cassa Forense, Enpav e Intesa Sanpaolo. Il sostegno arriva anche dal Fondo Pui gestito dalla Bei e finanziato dal Pnrr.

Una residenza aperta e inclusiva

La struttura, in via Galileo Ferraris 4, vicino alla stazione Centrale, occupa oltre 15.000 metri quadrati. Comprende 352 camere, di cui 74 in formula hotel, per un totale di 541 posti letto. Destinata principalmente a studenti universitari, è aperta anche a giovani professionisti e viaggiatori.

La residenza offre spazi comuni moderni: aree coworking, aule studio, cucina condivisa, palestra, play zone, sala multimedia e un rooftop panoramico, con reception, community management, sicurezza e manutenzione. L’obiettivo è creare una community inclusiva in dialogo con il tessuto urbano circostante.

Tariffe calmierate per studenti meritevoli

Grazie all’accordo con Adisurc, il 30% dei posti letto è riservato a studenti meritevoli e privi di mezzi, con tariffe 278 euro per una camera singola e 254 euro per un posto letto in camera doppia, comprensive di utenze e servizi.

CampusX, modello internazionale di student housing

CampusX (CX Campus & Hotel) è leader nel settore student housing e hybrid hospitality, con 12 campus in Italia e oltre 8.000 posti letto. I CX Campus & Hotel si ispirano ai modelli nordici e anglosassoni, puntando su ecosostenibilità, smart living e comunità interconnesse.

Cdp Real Asset SGR e Fei supportano progetti di housing sociale, riqualificazione immobiliare, turismo e infrastrutture green. Investire SGR gestisce circa 7 miliardi di euro in immobili e oltre 60 fondi immobiliari, coordinando il Fondo iGeneration, con l’obiettivo di realizzare circa 3.000 posti letto “affordable” in Italia.

Le dichiarazioni

Ernesto Albanese, presidente di CampusX

“CX Napoli rappresenta un’evoluzione degli studentati anglosassoni e del Nord Europa: una struttura ibrida che racchiude residenza per studenti, hotel, ostello e spazi di coworking. È un luogo ideale per favorire l’inclusione e la contaminazione culturale tra studenti, professionisti e viaggiatori. Da napoletano, sono particolarmente felice che sia CampusX a offrire alla città una struttura così innovativa, che peraltro mette a disposizione circa 80 posti letto a favore di studenti meritevoli e privi di mezzi. Siamo sicuri che la rinascita di questo grande immobile, storicamente sede degli uffici dell’INPS, contribuirà alla rigenerazione urbana di tutto il quartiere”.

Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti

“Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia: favorire la crescita sostenibile delle città italiane, investendo in settori come l’istruzione, la ricerca e l’innovazione. Perché sappiamo che il futuro del Paese passa dalla capacità di offrire ai giovani opportunità concrete, spazi adeguati e servizi di qualità. Quando parliamo di housing universitario non parliamo solo di edifici. Parliamo di persone, di talenti, di comunità. Ogni posto letto in più è una possibilità in più per uno studente di scegliere il luogo dove formarsi e crescere. Ogni campus come questo è un passo avanti verso un sistema universitario più competitivo e inclusivo”.

Arturo Nattino, presidente del Consiglio di Amministrazione di Investire SGR

Arturo Nattino, presidente del Consiglio di amministrazione di Investire SGR, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di inaugurare la prima residenza universitaria gestita dal Fondo iGeneration, un progetto che punta a migliorare l’offerta abitativa universitaria con nuovi spazi sociali e oltre 3.000 posti letto in tutta Italia. Si tratta di un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato capace di canalizzare risorse verso progetti ad alto impatto sociale e territoriale, rafforzando la competitività del sistema universitario italiano. Siamo convinti che questa struttura offrirà agli studenti spazi abitativi accoglienti, accessibili e moderni a costi sostenibili, elementi cruciali per una generazione di studenti sempre più dinamica e globale”.

Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei

“Questo progetto mostra come l’azione coordinata del Gruppo Bei – dall’iniziativa Fei-Cdp Real Asset al sostegno della Bei tramite il Fondo Pui – possa trasformare edifici inutilizzati in infrastrutture sociali strategiche, ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Bei. “Lo studentato di Napoli, primo di molti interventi in arrivo, è un esempio concreto del nostro impegno per rigenerare le città e creare opportunità per i giovani.”