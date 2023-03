Al via Feuromed, Napoletano: Non chiediamo aiuti per il Sud, Mezzogiorno sia protagonista nel Mediterraneo

“Abbiamo scelto di partire da Napoli perché è la terza capitale d’Italia e la vera capitale del Mediterraneo. Questo non è un convegno, non chiediamo aiuto per il Sud. Parliamo all’Europa e vogliamo dire che qualcosa è cambiato profondamente. Che i carri armati russi in Ucraina hanno spezzato i fili di questo asse Est-Ovest e c’è un Mezzogiorno pronto a guidare un nuovo processo, che è un processo economico di crescita, energetico, industriale e, soprattutto, di costruzione di nuovo capitale umano e di nuova classe dirigente che unisca le due sponde del Mediterraneo”. Con questa parole Roberto Napoletano, direttore del quotidiano del Sud-l’AltraVoce dell’Italia, ha aperto il primo Festival Euromediterraneo dell’Economia (Feuromed) in programma fino a domani nella storica cornice del Maschio Angioino a Napoli.

L’iniziativa è co-organizzata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dallo stesso Quotidiano del Sud-l’AltraVoce dell’Italia, con il patrocinio del Comune di Napoli. Al confronto prenderanno parte oltre 60 relatori, tra cui sei ministri, le voci autorevoli del Mediterraneo allargato, 20 tra amministratori delegati e presidenti delle più importanti aziende italiane e rappresentanti delle istituzioni europee e multilaterali.