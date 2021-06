Al via “Frangenti. Mediterraneum humanum est”, la personale pittorica di Raffaele Pisano a cura di WeSpace

Frangenti. Mediterraneum humanum est, la personale pittorica di Raffaele Pisano a cura dell’Associazione culturale WeSpace di Willy Santangelo (Vico del Vasto a Chiaja, 52) si terrà il 24 giugno ore 18. E’ il viaggio tra le impronte che il Mare nostrum lascia nell’immaginario. Case bianche, decine e decine di sfumature di blu, del colore della terra feconda di dove batte il Sole e agglomerati di abitazioni come isole in cerca di spazio per erigersi. Chi non riesce a riconoscersi in questi primari elementi della terra degli avi greci? Un immediato impatto con l’immagine di una realtà pittoresca e storicizzata che s’intreccia alla più recente tradizione di studi dell’architetto Luigi Cosenza che, come architetto Pisano trasferisce alla pittura in chiave esemplificativa e puramente artistica. Le linee pulite e il bianco sporco dell’intonaco delle case che si sviluppano l’una nel nucleo dell’altra divengono le pietre del territorio.

L’esposizione delle opere tuttavia procede solo per poco in questo apparente vagheggiamento delle tracce e degli elementi del paesaggio a noi più noto; l’estro di Pisano balza in un orizzonte metafisico e immaginifico dove si perde quel radicamento originario. Soggetti comuni si rimodulano abbandonando l’ordine spaziale e temporale di appartenenza sconvolgendo lo sguardo in inquietanti atmosfere oniriche. L’incontenibile moto sommerso esplode e s’infrange, e della millenaria storia naturale, umana e urbana del mare ne restano frangenti. L’opera stessa assurge al valore di frangente, parte residua e integra nella specificità della testimonianza che reca.