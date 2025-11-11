Al via Futuro Prossimo, un progetto di inclusione per la città di Milano





MILANO (ITALPRESS) – Alla Triennale di Milano si è tenuta l’undicesima giornata annuale della Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus, dal titolo “Futuro Prossimo: Milano dai paradossi alla coerenza”.

L’incontro ha riunito istituzioni, università, fondazioni e rappresentanti del mondo produttivo per riflettere sulle nuove forme di povertà e sulle disuguaglianze che attraversano una città simbolo di innovazione e opportunità, ma al tempo stesso segnata da forti contrasti tra livelli di reddito, condizioni abitative, modelli familiari e generazioni. Al centro della giornata, la presentazione del progetto “Futuro Prossimo”, iniziativa congiunta di Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus e Spazio Aperto Servizi, che accompagna giovani e famiglie in condizioni di vulnerabilità attraverso interventi personalizzati e preventivi. Il progetto, sostenuto da Fondazione AEM, Fondazione PwC Italia ETS e BPER Bene Comune, si propone di anticipare i segnali di fragilità e promuovere percorsi di inclusione e ripartenza, in sinergia con la Fondazione di Comunità Milano, presso cui è stato istituito il Fondo Pellegrini – Futuro Prossimo. abr/mrv