TORINO (ITALPRESS) – Al via gli ordini del nuovo E-Ducato – il primo modello “full electric” di Fiat Professional pensato per il trasporto su strada per il primo e l’ultimo miglio – che assicura servizi di distribuzione in ambito cittadino e “near urban” veloci, affidabili e soprattutto sostenibili, grazie all’abbattimento delle emissioni in atmosfera.

L’arrivo in concessionaria del veicolo e le prime consegne sono previste a partire dalla fine del mese di marzo.

L’E-Ducato propone una completa gamma di versioni nonchè una scelta modulare di dimensioni della batteria, con autonomie di percorrenza che vanno da 235 a 370 chilometri in ciclo urbano (WLTP CITY Cycle), nel tipico ciclo di una “mission” di consegna in ambito urbano e in normali condizioni ambientali, a seconda della dimensione della batteria. Il tutto a fronte di prestazioni di assoluto interesse: volumetria di caricoda 10 a 17 metri cubi, portata fino a 1.910 chili. A queste caratteristiche ne aggiunge altre che ne fanno il punto di riferimento nel segmento. Ad esempio, offre due batterie, fino a 370 km di autonomia in urbano, e una portata ai vertici della categoria sia nelle versioni 3,5 ton rispetto ai competitors sia in termini assoluti considerando versioni 4,25 ton che arrivano a 1,9 ton di portata utile. Inoltre, sono disponibili 3 differenti caricabatterie in AC (da 6,7, 11 e 22kw, quest’ultimo disponibile in un secondo momento) con la possibilità di avere Fast Charge in DC, combinabile con tutti e 3 i caricabatterie AC. Il nuovo E-Ducato offre 8 anni o 160.000 km di garanzia per la batteria da 47 Kwh e 10 anni o 220.000 km per la batteria 79 Kwh. E-Ducato è anche “Easy to sell, Easy to buy” poichè si configura esattamente come qualsiasi Ducato nella costruzione del prezzo e nell’offerta dei pack. La versione elettrica garantirà la continuità nella fase di transizione tra termico ed elettrico con prestazioni analoghe e a un costo equivalente, su un periodo di utilizzo di cinque anni.

Offre di serie il sistema Mopar Connect con inclusi 6 mesi di servizi. Il listino prezzi per i furgoni va da 60.800 euro per la versione 3.5t passo medio (10 m3 di carico) ai 65.000 euro per la versione 3.5t passo extra lungo tetto super alto. Invece, per i cabinati si parte da 60.300 euro con la versione 3.5t passo medio. Inoltre, i veicoli dotati di batteria da 79 kwh includono il caricabatterie da 11 kw che assicura di completare tutte consegne, anche extra cittadine, in unico giorno. E in fase di lancio saranno compresi nel prezzo 5 anni di manutenzione ordinaria e 5 anni di garanzia sul veicolo.

