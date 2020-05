Al via gli ordini della Jeep Compass “made in Melfi”

Sarà possibile ordinare da metà maggio la nuova Jeep Compass prodotta in Italia per servire il mercato europeo. Il nuovo modello made in Melfi è stato aggiornato per offrire più contenuti tecnologici e assicurare migliore connettività ed efficienza. Con l’inizio della produzione nello stabilimento FCA di Melfi, debutta nella gamma Jeep Compass il nuovo motore turbo benzina da 1,3 litri, con potenze da 130 CV e 150 CV che consente di ottimizzare i consumi e garantisce minori emissioni di CO2 e performance eccezionali sia su strada che in off-road. Per la prima volta è disponibile su Compass una versione a trazione anteriore abbinata al cambio automatico a doppia frizione e alla modalità di guida Sport. Nuovi Uconnect Services per la connettività di bordo e “da remoto” avanzata: equipaggiati per la prima volta su Jeep Compass, come dotazione standard a partire dall’allestimento Longitude.

Cinque nuovi colori per gli esterni, sei nuovi design dei cerchi, nuova cappelliera e ulteriori miglioramenti di prodotto conferiscono carattere e look aggiornato alla Jeep Compass. Il lancio commerciale presso gli showroom Jeep italiani a giugno con prezzi di listino a partire da 28.750 Euro.

La nuova Jeep Compass costruita a Melfi beneficia di tempi di consegna più brevi e di un flusso fabbrica-ordine specifico per concessionarie e clienti europei, a vantaggio della flessibilità commerciale. Mettersi alla guida di Jeep Compass è ancora più vantaggioso: con la soluzione finanziaria Jeep Excellence by FCA Bank a “Triplo Zero”: Zero anticipo, Zero interessi e Zero rate nel 2020.

(ITALPRESS).

