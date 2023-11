Al via gli ordini della nuova Fiat 600 Hybrid

TORINO (ITALPRESS) – In occasione del “Porte Aperte” dedicato alla nuova Fiat 600e 100% elettrica, in programma il 18 e 19 novembre presso tutti gli showroom italiani, Fiat annuncia che sarà possibile ordinare anche la versione ibrida, a conferma della strategia di brand socialmente rilevante che pone attenzione anche a quei Paesi dove la transizione all’elettrico procede più lentamente. Equipaggiata con una tecnologia ibrida MHEV “P2”, la Nuova Fiat 600 Hybrid offre un’esperienza di guida estremamente fluida e consente ai clienti di vivere anche la mobilità elettrica, non solo quando si viaggia in città a una velocità inferiore a 30 km/h, ma anche su strade urbane ed extraurbane, perfino in autostrada quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore in condizioni stabili o in discesa.

I vantaggi di questa tecnologia sono minori emissioni e più rispetto per l’ambiente, meno inquinamento acustico, più comfort e divertimento. Ad esempio, in condizioni di guida normali, il motore è progettato per ottimizzare i consumi e risparmiare fino al 15% di emissioni di CO2 rispetto ad un motore termico con cambio automatico, anche grazie al Ciclo Miller, raggiungendo emissioni tra 110 e 114 grammi di CO2 stimati ai vertici della categoria. Inoltre, l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 11 secondi e l’erogazione di coppia è praticamente istantanea da parte dell’unità elettrica. Merito della sinergia tra il motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri in grado di erogare fino a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 Volt e il nuovo cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti che comprende il Motore elettrico da 21-kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione, che insieme forniscono la migliore ottimizzazione in termini di compattezza.

La Nuova Fiat 600 Hybrid è disponibile in due livelli di allestimento: l’esclusiva La Prima, e la versione 600 già ricca di dotazioni di serie. Quest’ultima presenta sedili in tessuto riciclato con dettagli bianchi e fascia plancia in plastica biologica nera opaca. Invece, la Nuova Fiat 600 Hybrid La Prima offre stile, tecnologia e comfort al 100% per garantire un’esperienza coinvolgente della Dolce Vita italiana. Ricca di funzionalità di sicurezza e assistenza alla guida all’avanguardia, porta tutti i vantaggi associati alla mobilità urbana ed extraurbana con la guida assistita di livello 2. All’interno, entrambe le versioni sono caratterizzate da un’interfaccia HMI dedicata con colore specifico per il flusso di energia del Powermeter, leve del cambio al volante per consentire il cambio marcia in modalità manuale.

“Il Primo Porte aperte dedicato alla Nuova 600 rappresenta un momento cruciale per Fiat, poichè accogliamo nei nostri showroom gli appassionati del bello, della tecnologia e dello stile Made in Italy. Per questo motivo, ringrazio la nostra rete di vendita per aver aderito a questo evento, con grande entusiasmo, confermando la nostra capacità di essere una squadra coesa proiettata al futuro e con il cliente sempre al centro di tutte le nostre attività. E per chi ancora non si sente pronto al passaggio ad una guida elettrica la gamma di 600 si completa con la motorizzazione ibrida, per soddisfare a pieno tutti i bisogni dei nostri clienti” dice Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia. “Il nostro brand vuole essere rilevante a supporto della transizione elettrica per una mobilità urbana sostenibile ma anche accessibile, a tutti. Quindi 600 ha una gamma completamente elettrificata, che affianca a quella puramente elettrica, una moderna motorizzazione ibrida con un innovativo cambio automatico per supportare la domanda sul mercato italiano dove l’elettrico va più a rilento di quanto noi vorremmo. In pratica offriamo quello che ogni cliente è in grado di utilizzare veramente, senza mettere in discussione per neanche un attimo la nostra ferma volontà di voler proseguire con lo sviluppo di motorizzazioni 100% elettriche”.

Autentico concentrato di tecnologia e comfort, dunque, il nuovo modello prende il meglio dei mondi B e B-SUV per offrire un’esperienza bella e gioiosa, segnando il ritorno di FIAT nel segmento B. Nello specifico, offre dimensioni generose con una lunghezza di 4,17 metri, è dotata di 5 porte, può ospitare comodamente 5 persone e ha 15 litri di spazio interno, con il vano portaoggetti anteriore migliore della categoria e un bagagliaio con 385 litri di capacità. Inoltre, il nuovo modello propone due pacchetti di servizi connessi: Connect One e Connect PLUS. Il primo, già incluso con l’acquisto del veicolo, offre sia servizi di assistenza e di chiamata di emergenza, sia preziose informazioni fornendo dati mensili sullo stato di salute dell’auto. Invece, il pack Connect PLUS comprende servizi di navigazione, funzionalità per gestire da remoto il veicolo tramite l’app Fiat, per monitorare lo stile di guida e altro ancora. Infine, la 600 Hybrid presenta il nuovo Trip Report, che consente di analizzare le abitudini di guida e migliorare l’impatto sui consumi, valutando il loro impatto ambientale e quello del proprio stile di guida sulla salute del veicolo.

La Nuova 600 Hybrid è offerta ad un prezzo di 19.950 euro in caso di rottamazione e finanziamento con “contributo prezzo” di 2.000 euro. Infatti, grazie al supporto di Stellantis Financial Services, il modello beneficia di un prezzo accessibile con l’offerta dedicata al lancio, basata su una struttura finanziaria flessibile che consente al cliente di scegliere, alla fine del contratto, tra tre opzioni: sostituire l’auto, tenerla o restituirla.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).