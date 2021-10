Al via gli ordini per il nuovo Opel Movano

Opel accetta i primi ordini per il nuovo Movano. I prezzi di listino partono da 25.520 euro per Opel Movano furgone (in Italia, IVA e mss escluse). La gamma di nuovo Opel Movano costituisce l’offerta più competitiva mai presentata dalla Casa nel segmento di mercato dei van di grandi dimensioni o dei veicoli commerciali leggeri (LCV). Il nuovo van del marchio del blitz è caratterizzato da prestazioni al vertice del segmento per portata, volume di carico e massa complessiva e viene offerto in un’ampia gamma di versioni, lunghezze e altezze. I motori diesel del nuovo Opel Movano sono quanto di meglio si può trovare in termini di consumi ed emissioni di CO2. La potenza dei motori diesel 2.2 litri – tutti rispettosi delle rigide norme sulle emissioni Euro 6d – va da 88 kW (120 CV) a 121 kW (165 CV). L’elevata coppia ai bassi regimi va da 310 Newton metri a 1.500 giri a 370 Nm a 1.750 giri. I motori azionano le ruote anteriori e sono abbinati a cambi manuali a sei rapporti.

La robustezza è riflessa nel suo design, il quale ne dimostra, allo stesso tempo, la dinamicità e la grande efficienza. Rispetto al modello precedente, il costo totale di proprietà è stato notevolmente ridotto: in un periodo di quattro anni, le spese di manutenzione, riparazioni e pneumatici scendono di circa il 20 per cento e quelle per il carburante di circa l’11 per cento.

“I van di grandi dimensioni devono permettere ai nostri clienti di svolgere un elevato numero di attività, offrendo allo stesso tempo costi d’esercizio ridotti. I nuovi Opel Movano rispondono a tutte queste necessità e produrranno una crescita significativa per il nostro marchio”, ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, CEO Opel.

(ITALPRESS).