Al via gli ordini per nuovo Opel Vivaro-e

ROMA (ITALPRESS) – Al via gli ordini per il nuovo Opel Vivaro-e completamente elettrico, le cui consegne inizieranno quest’anno. Il primo veicolo commerciale completamente elettrico della casa automobilistica tedesca, è ora disponibile a partire da 32.600 euro. I clienti possono optare tra due dimensioni di batteria agli ioni di litio, sulla base delle esigenze specifiche del cliente: con 75 kWh per un massimo di 330 km o, per coloro che ne fanno un uso quotidiano meno intenso, con 50 kWh e un’autonomia fino a 230 chilometri, entrambe calcolate nel ciclo WLTP.

Opel Vivaro-e ha una portata fino a 1.275 kg, che è quasi uguale a quella delle versioni diesel taglia S 2.0 litri (portata 1.405 kg). L’e-van è anche l’unico veicolo elettrificato di un produttore automobilistico disponibile con un gancio di traino accessorio che consente una capacità di traino massima di 1.000 kg. E’ disponibile in tre lunghezze: 4,6 metri (S) (disponibile da febbraio 2021), 4,95 metri, (M) e 5,30 metri (L) e varie versioni di carrozzeria, tra cui furgone, doppia cabina e pianale cabinato. La maggior parte delle versioni di Opel Vivaro-e sono alte 1,90 metri e possono quindi entrare nei parcheggi sotterranei. E’ possibile opzionare un’ampia gamma di sistemi di assistenza e tecnologie avanzate, tra cui una telecamera posteriore con visione a 180° e infotainment multimediali. Funzioni utili come porte scorrevoli elettriche controllate da sensori e sistema FlexCargo a carico passante offrono funzionalità aggiuntive. Con 100 kW (136 CV) e 260 Nm di coppia dal sistema di propulsione elettrico, Opel Vivaro-e offre prestazioni brillanti. La velocità massima controllata elettronicamente di 130 km/h consente andature autostradali preservando al contempo l’autonomia elettrica. Un sofisticato sistema di frenata rigenerativa, che recupera l’energia prodotta in frenata o decelerazione, aumenta ulteriormente l’efficienza. La batteria situata sotto il vano di carico abbassa ulteriormente il baricentro, a tutto vantaggio della dinamica e della stabilità in caso di vento anche a pieno carico. Utilizzando una stazione di ricarica pubblica da 100 kW in corrente continua, la ricarica della batteria da 50 kWh all’80% dello stato di carica richiede circa 30 minuti (circa 45 minuti per la batteria da 75 kWh). Opel Vivaro-e offre una gamma ampia di sistemi di assistenza alla guida: oltre a un Head Up display, Opel Vivaro-e include l’assistente al mantenimento della corsia, il riconoscimento esteso dei segnali stradali, l’avviso di stanchezza, l’avviso di collisione e la frenata di emergenza automatica.

(ITALPRESS).