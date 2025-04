Al via gli Urban Days Piaggio

PONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) – Nel mese di aprile ripartono gli Urban Days Piaggio, con una serie di vantaggi esclusivi su tutta la nuova gamma di scooter Euro 5+. Per toccare con mano e provare tutte le grandi novità 2025 l’appuntamento è sabato 12 aprile per il grande porte aperte presso tutti gli showroom Piaggio.

Riflettori puntati soprattutto sulla gamma a ruota alta, da sempre capace di offrire soluzioni adatte a qualsiasi esigenza.

Piaggio Liberty, lo scooter entry level completamente rinnovato nello stile e nella dotazione tecnologica, con display digitale a colori e faro a LED. Piaggio Medley, che debutta nella nuova motorizzazione 200, più potente e scattante, il nuovo Piaggio Beverly 310, il crossover, perfetta sintesi tra un ruota alta sportivo e un lussuoso GT, ora ancora più performante, confortevole ed efficiente.

Tutti i modelli di Piaggio Liberty (nelle cilindrate oltre 50 cc), Piaggio Medley e Piaggio Beverly sono offerti, solo nel mese di aprile, con il pratico kit bauletto e parabrezza incluso nel prezzo. In più, sono previsti speciali piani di finanziamento a tasso zero per Liberty (oltre 50 cc), Medley e Beverly, quest’ultimo con rateizzazione fino a 36 mesi. Sui modelli della gamma Piaggio MP3 Euro 5+ è attiva una speciale supervalutazione dell’usato – con contestuale consegna di un veicolo due ruote marciante e provvisto di regolare documentazione – che si tramuta in un vantaggio cliente di 500 Euro per Piaggio MP3 310 e di 750 Euro per Piaggio MP3 400 e 530, utilizzabili come contributo sul costo del veicolo o per l’acquisto di accessori originali.

foto: ufficio stampa Piaggio

(ITALPRESS).