Al via i Mazda Soul Red Days

ROMA (ITALPRESS) – Dall’1 al 17 dicembre è tempo dei Mazda Soul Red Days, l’iniziativa di Mazada Italia, che prevede l’attivazione del mini tasso TAN 2,99% TAEG 4,95% su tutta la gamma in pronta consegna con finanziamento Mazda Advantage, in aggiunta alle altre offerte attualmente in essere. A seguito dei recenti e repentini cambiamenti economici, in cui l’aumento dei tassi di interesse ha fortemente inciso sul costo della guida a carico dei consumatori, Mazda Italia si impegna profusamente ad agevolare l’investimento vettura proponendo un mini tasso promozionale estremamente vantaggioso – lasciando immutate tutte le offerte già attive. In particolare, sarà possibile acquistare la propria Mazda in pronta consegna usufruendo del tasso agevolato al TAN 2,99% TAEG 4,95%*, con durata del finanziamento di 36 mesi, al momento della sottoscrizione di un contratto Mazda Advantage dall’1 al 17 dicembre 2023 – con immatricolazione prevista entro il 31 dicembre 2023. L’applicazione del mini tasso, in aggiunta ai vantaggi già in essere, è prevista su tutta la gamma Mazda in pronta consegna.

L’agevolazione finanziaria, per tutta la durata del periodo dedicato, permette di usufruire della totalità dei benefici disponibili con il finanziamento Mazda Advantage: in base alla carline selezionata, è infatti possibile ottenere da 1.900 fino a 6.000 euro di vantaggio in caso di permuta o rottamazione. Inoltre, a tali condizioni, il modello CX-30 prevede l’omaggio del programma di manutenzione Service Plus Essence – che vede inclusi i primi due tagliandi. Il mini tasso d’interesse viene, pertanto, aggiunto alla Garanzia 6 Anni Mazda, la copertura totale contro qualsiasi difetto di fabbricazione. In caso di difetti di materiale o montaggio, copre i costi di riparazione o sostituzione della parte interessata entro i primi 6 anni o 150.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo.

Per dare il benvenuto alla stagione invernale con una promozione eccezionale su tutta la gamma in pronta consegna, Mazda Soul Red Days sarà attiva in tutte le concessionarie Mazda parte della rete italiana aderenti all’iniziativa TAN 2,99% TAEG 4,95%.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

