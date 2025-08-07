Al via i nuovi dazi ma sui chip Trump minaccia il 100%

ROMA (ITALPRESS) – Sono entrati in vigore i nuovi dazi statunitensi sui prodotti di decine di economie mondiali.Le tariffe verso l’Unione europea sono al 15%, ma variano notevolmente da Paese a Paese. Le più elevate sonoapplicate alle merci provenienti da Brasile, 50%, Laos e Myanmar 40%. “Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti, inizieranno ad affluire negli Stati Uniti”, ha scritto il presidente americano Donald Trump su Truth. Secondo il tycoon l’obiettivo è riequilibrare gli scambi commerciali tra gli Usa e i suoi partner, che a suo dire “beneficiano” della principale potenza economica mondiale. Trump ha poi affermato che intende imporre dazi del 100% sui chip per computer. Da parte sua la Commissione europea, attraverso il portavoce Olof Gill, sostiene di aver “ottenuto un impegno per un tetto tariffario uniforme del 15% che si applica anche a farmaci e chip”.

