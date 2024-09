Al via il 4 ottobre la tourné italiana di “Diego Basso Plays Queen”

Roma, 27 set. (askanews) – Parte venerdì 4 ottobre dal Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano la tournée italiana di “Diego Basso Plays Queen”, progetto ideato dal direttore d’orchestra Diego Basso, che attraversa, grazie alle straordinarie sfumature della musica pop sinfonica, i brani immortali della band britannica.

Non un semplice tributo, ma un riarrangiamento completo in versione sinfonica dei brani più noti dei Queen, che verrà portato in concerto sui palchi di tutta Italia, dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Basso, dai vocalist e solisti di Art Voice Academy, Barbara Lorenzato, Sonia Fontana, Claudia Ferronato, Lorenzo Menegazzo, Matteo Simioni, Manolo Soldera, e la voce lirica del soprano Claudia Sasso.

La tournée sarà inoltre impreziosita dalla presenza sul palco di Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, che nel corso della sua carriera ha avuto modo di suonare con vere e proprie leggende del rock quali Alice Cooper, i Berlin, Michael Bolton, i Judas Priest e i Motorhead.

“L’idea di questo tributo – racconta Basso – nasce dall’incontro con lo stesso Brian May con il quale ho avuto il piacere di collaborare. Nei nostri colloqui mi ha fatto capire che lui considerava la chitarra quasi un’estensione del violino. È questa suggestione che mi fa portare avanti questo progetto musicale, che ormai mi appartiene e sento mio”.

Una ispirazione che si concretizza nella scrittura di una vera e propria Overture, esclusivamente sinfonica: “Questa overture nasce dallo stretto legame che legava sia Freddie Mercury che Brian May alla musica lirica – prosegue il Maestro Basso – Ho quindi voluto proporre un brano di otto minuti, esclusivamente sinfonico che, proprio come nell’Opera, annuncia i temi principali, che verranno poi sviluppati nel concerto con il contributo delle voci e dei solisti”.

Fino alla fine dell’anno “Diego Basso Plays Queen” farà rivivere in una veste nuova l’energia e le emozioni dei live della band britannica: gli inni rock, le ballad, i brani più scanzonati così come i più introspettivi e commoventi. Più di due ore di musica che alternerà ad Hammer To Fall, We Will Rock You, Seven Seas Of Rhye, I Want It All, resi ancora più potenti dal virtuosismo di Burns, Love Of My Life, These Are The Day Of Our Lives, e Who Wants To Live Forever.

Le date del tour “Diego Basso Plays Queen” Venerdì 4 ottobre 2024 – Teatro Lirico Giorgio Gaber – Milano Domenica 6 ottobre 2024 – Nuovo Teatro Verdi – Montecatini Terme Martedì 8 ottobre 2024 – Teatro Vittorio Emanuele – Messina Giovedì 10 ottobre 2024 – Teatro Celebrazioni – Bologna Venerdì 11 ottobre 2024 – Teatro Geox – Padova Venerdì 18 ottobre 2024 – Teatro Nuovo – San Marino Sabato 19 ottobre 2024 – Gran Teatro Clerici – Brescia Venerdì 25 ottobre 2024 – Auditorium Santa Chiara – Trento Martedì 30 ottobre 2024 – Auditorium Conciliazione – Roma Martedì 5 novembre 2024 – Teatro Alfieri – Torino Diego Basso Plays Queen è una Produzione Icona e Ava Sound Live Music