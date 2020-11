Al via il Black Friday di Mopar

TORINO (ITALPRESS) – Mopar e-Store è l’eCommerce ufficiale di accessori, ricambi e servizi per le vetture FCA, lanciato a partire dallo scorso anno nei principali mercati Europei per tutti i clienti privati e parte fondante del recente processo di digital transformation di Mopar. Sino al 30 novembre accedere ai prodotti e servizi sarà ancora più conveniente: sul Mopar e-Store è scattata infatti l’operazione Black Friday, con sconti sino al -60% sugli oltre 8.000 prodotti in vendita. Sul sito infatti è possibile acquistare i ricambi originali mopar, gli unici a potersi fregiare della qualità certificata FCA, insieme a una selezione di circa 2.000 Authentic Accessories, capaci sempre di esaltare il design e le funzionalità di ogni singolo veicolo del gruppo FCA. Per la consegna, oltre alla classica spedizione a domicilio, tutti i clienti possono scegliere il servizio “Click & Collect” con spedizione express e ritiro nella concessionaria preferita. E’ anche disponibile anche una lunga serie di servizi personalizzati per la propria vettura FCA, quali estensioni di garanzia, tagliandi di manutenzione, pacchetti di installazione all-in-one e molto altro ancora, acquistabili direttamente online e prenotando contestualmente l’appuntamento per l’esecuzione del servizio nel giorno e orario desiderati. In questo modo si realizzano una piena integrazione e un’esperienza multicanale che sfruttando tecnologia e canali digitali mettono il cliente e la rete ufficiale delle concessionarie FCA al centro e in diretto contatto tra loro. “E’ molto importante – sottolinea Giuseppe Galassi, Head of Marketing & Communication Mopar – che nel processo di digitalizzazione, passo fondamentale per soddisfare pienamente le esigenze dei nostri clienti e migliorarne l’esperienza con i nostri brands, la rete dei dealer giochi un ruolo centrale, restando protagonista del processo: le concessionarie rappresentano per noi il perno della strategia operativa”. Sul Mopar e-store, per tutti i clienti possessori di Fiat 500 BEV, è già possibile acquistare le easyWallbox – il modo più facile e veloce per ricaricare la propria 500 BEV a casa – e presto tutta la gamma di Authentic Accessories ad essa dedicati.

(ITALPRESS).