Al via il Festival dello Sviluppo sostenibile, oltre 1.200 eventi in tutta Italia

di Claudio Quintano

Da oggi, mercoledì 7 maggio, e fino al 23, inizia il Festival dello Sviluppo Sostenibile – dell’Alleanza per lo sviluppo sostenibile (ASviS) – il quale prevede oltre 1.200 eventi con un ricco programma in tutta italia (+30% rispetto al 2024) e nel mondo. I lettori de ildenaro.it, da tempo seguono le attivita dell’ASviS, che è una rete di organizzazioni della società civile in Italia che si occupa di promuovere lo sviluppo sostenibile. Chi volesse seguire l’evento di apertura, che affronterà il tema “Sostenibilità o competitività: un falso dilemma” e nel corso del quale verrà presentato il “Rapporto di primavera 2025” dedicato a questo tema, può utilizzare anche direttamente il sito asvis.it o i canali social dell’Alleanza.

Inoltre l’8 maggio prende l’avvio la sesta edizione di “Voci sul futuro”, il ciclo di incontri con esperti nazionali e internazionali organizzati dall’Ansa e dall’ASviS e trasmessi dagli studi dell’Ansa. Quest’anno si parlerà del futuro della democrazia, del sistema finanziario, del clima, dello spazio, dell’energia, del giornalismo e della fraternità.

Durante ogni puntata, il direttore Luigi Contu e i giornalisti dell’Ansa, insieme al direttore scientifico dell’ASviS Enrico Giovannini, si confrontano con diversi testimoni del nostro tempo su questi argomenti, cruciali non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro.

Le sette puntate saranno trasmesse dall’8 al 23 maggio sui canali dell’ASviS e dell’Ansa.

Ecco il Programma

8 maggio – ore 10.00, Futuro della fraternità con Francesco Occhetta, segretario generale Fondazione Fratelli tutti e Marco Grieco, giornalista vaticanista;

12 maggio – ore 12:00, Futuro del clima e transizione con Carlo Buontempo, direttore del Copernicus climate change service, e Greta Volpi, green content creator;

13 maggio – ore 14:00, Futuro del giornalismo con Luigi Contu, direttore dell’Ansa, Alessandra Galloni, caporedattrice di Reuters, e Bianca Arrighini, co-founder Factanza media;

14 maggio – ore 14:00, Futuro dell’energia con Giuseppe Argirò, amministratore delegato Compagnia valdostana delle acque, e Elisa Nicoli, green content creator;

20 maggio – ore 12:00, Futuro del sistema finanziario con Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, e Alessandro Cascavilla, economista, influencer e professore di macroeconomia e scienza delle finanze;

22 maggio – ore 12:00, Futuro dello spazio con Marco Ferrazzani, direttore servizi interni Esa, e Cristiano De Nobili, fisico, esperto di AI e tecnologie emergenti;

23 maggio – ore 14:00, Futuro della democrazia con Marta Cartabia, Università Luigi Bocconi e presidente emerita della Corte costituzionale, e Gregorio Staglianò, analista geopolitico, ricercatore.