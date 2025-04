Al via il Premio Elsa Morante Ragazzi 2025 nel segno dei 40 anni dalla scomparsa

Al via l’edizione 2025 del Premio Elsa Morante, dedicata ai 40 anni dalla scomparsa della scrittrice. La giuria presieduta da Dacia Maraini ha decretato all’unanimità i tre libri vincitori delle sezioni del Premio Elsa Morante Ragazzi, che saranno letti, da migliaia di giovani lettori in Italia e nel mondo. Si tratta di “Resisti cuore” (Mondadori) di Alessandro D’Avenia che vince il “Premio Elsa Morante Ragazzi – Il sapere”, “Lucciole, squaletti e un po’ di pastina” (Salani) di Donatella Di Pietrantonio che vince il “Premio Elsa Morante Ragazzi – Narrativa” e “Sulla mia terra” (De Agostini) di Francesca Mannocchi che vince il “Premio Elsa Morante Ragazzi – La Storia”. La giuria è composta da Marco Cerbo, Enzo Colimoro, Lino Guanciale, David Morante, Tiuna Notarbartolo, Antonio Parlati, Alfredo Rapetti Mogol, Fiorenza Sarzanini, Teresa Triscari. Circa diecimila ragazzi di tutto il mondo (tra gli altri dall’Albania, Francia, Stati Uniti, ecc,) potranno scegliere libro preferito che si aggiudicherà l’ulteriore Premio Elsa Morante Scuole. Per i gruppi di lettura italiani e esteri è ancora possibile, fino alla fine di aprile, iscriversi. Mille ragazzi assisteranno dal vivo all’evento conclusivo che si terrà il 13 maggio presso l’Auditorium di Città della Scienza, a Napoli. Per tutti gli altri sarà possibile seguire le dirette sui canali facebook e instagram del Premio Elsa Morante. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante è coordinato da Iki Notarbartolo.