Al via il primo Porte Aperte dedicato ad Alfa Romeo Junior

TORINO (ITALPRESS) – Tutto pronto per il Porte Aperte dedicato alla nuova Junior, il modello che segna il ritorno del marchio globale italiano nel segmento B, il più rilevante in Italia ed Europa. Per la prima volta, infatti, gli esclusivi showroom Alfa Romeo presenti in Italia daranno la possibilità al grande pubblico di ammirare e provare su strada questa compatta sportiva che cambia le regole del segmento. L’importante appuntamento si svolgerà questo weekend (21-22 settembre) e vedrà protagonista la Junior Elettrica Speciale 156 CV che sintetizza sportività, tecnologia e comfort in una configurazione unica. Nello specifico, ciascun dealer avrà a disposizione due esemplari, entrambi in configurazione full optional e in due diverse livree: Blu Navigli e Rosso Brera con tetto nero.

Accompagna l’evento del fine settimana lo spot TV con protagonista la star internazionale Pedro Gonzàlez Alonso, diventato un’icona globale per il ruolo di Berlìno in “La casa di carta”. Nello spot “Learn to love again”, l’attore spagnolo invita a farsi guidare dalle passioni più che dalla fredda razionalità per scoprire la coinvolgente driving experience a bordo della compatta sportiva che ridefinisce il concetto di sportività contemporanea. Del resto, autentico oggetto cool ed unico, la Junior coniuga uno stile accattivante con i massimi livelli di connettività e dinamica di guida. Il nuovo modello è disponibile in configurazione ibrida ed elettrica, senza fare distinzioni estetiche o di equipaggiamento, perchè l’unica cosa che conta è il suo essere 100% Alfa Romeo. Attualmente la gamma si compone delle due versioni di ingresso Junior Ibrida e Junior Elettrica, rispettivamente dotate delle motorizzazioni ibrida da 136 CV ed elettrica da 156 CV, e dell’esclusiva Junior Speciale, la versione top di gamma anch’essa equipaggiata con propulsore ibrido da 136 CV o full electric da 156 CV. Inoltre, a breve si aggiungerà la nuova Junior 280 Veloce 100% elettrica, la massima espressione della sportività nella gamma.

Durante il Porte Aperte, inoltre, i visitatori potranno conoscere tutti i dettagli dell’imperdibile promozione di settembre, che consente di mettersi subito al volante della nuova Junior, accedendo ad un’offerta di finanziamento molto attrattiva sviluppata in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia. Ad esempio, Alfa Romeo Junior elettrica 156 CV può essere acquistata a fronte di una rata mensile di 300 euro per 35 mesi, con un anticipo di circa 8.500 euro, TAN (FISSO) 4,99% e TAEG 6,33%. Invece, per coloro che desiderano la versione ibrida, la formula propone rata mensile di 250 euro per 35 mesi, con un anticipo di circa 5.000 euro, TAN (FISSO) 4,99% e TAEG 6,58%.

“L’attesa è finita: questo fine settimana i nostri showroom saranno lieti di accogliere il pubblico che vorrà conoscere e provare la nuova Alfa Romeo Junior, che ha già raccolto oltre un migliaio di ordini solo in Italia e ha conquistato il cuore dei partecipanti al Roadshow che, dal 12 giugno al 12 luglio, ha coinvolto 49 showroom Alfa Romeo e circa 9.000 ospiti con appuntamenti ‘one to onè e serate speciali. Sono certo che questo modello ci regalerà grandi soddisfazioni e voglio ringraziare la nostra rete di vendita per aver realizzato con entusiasmo questo Porte Aperte che segna un passo in avanti nella nostra strategia di crescita” ha dichiarato Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia.

