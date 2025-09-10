Al via il progetto di prevenzione “Nontiscordardimé 2025”, screening gratuiti per gli over 65 nelle Asl di Roma

ROMA (ITALPRESS) – Prevenzione, prossimità e presa in carico: queste le parole chiave del progetto sociosanitario “Nontiscordardimé 2025”, promosso dalla Cooperativa OSA Operatori Sanitari Associati con il contributo non condizionante di Pfizer Italia e i patrocini della Regione Lazio, dell’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale e di Confcooperative Sanità.

L’iniziativa ambisce ad affermarsi come modello virtuoso di integrazione tra pubblico, privato e terzo settore. Il progetto si rivolge ai cittadini over 65 residenti nei territori delle ASL Roma 1, Roma 2 e Roma 3 con attenzione particolare alle periferie, e ha l’obiettivo di offrire screening gratuiti e itineranti per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e polmonari. Partito il 5 settembre, durerà fino a novembre di quest’anno, prevedendo 40 giornate di attività sul territorio, attraverso unità mobili sanitarie e la partecipazione di personale medico e infermieristico specializzato, in sinergia con parrocchie e associazioni locali.

“Con Nontiscordardimé 2025 intendiamo intanto riprendere il filo di un’attività avviata nel 2016 che Papa Francesco ci chiese esplicitamente di realizzare come “rete efficace di assistenza e solidarietà”. Oggi vogliamo rispondere concretamente ai bisogni di salute della popolazione anziana, spesso esclusa dai percorsi di prevenzione per barriere economiche, culturali o logistiche” – argomenta Giuseppe Milanese, presidente della Cooperativa OSA -. “Siamo grati tanto a Pfizer Italia, per aver accolto la nostra richiesta, quanto agli enti istituzionali patrocinanti, i quali dimostrano di voler praticare un modello di sanità più equo e vicino ai cittadini”.

Per Pfizer Italia, si tratta di un esempio di responsabilità sociale d’impresa. Enrico Bovi, Commercial Excellence Sr Director in Italia, ha dichiarato: “La sponsorizzazione del programma di screening e sensibilizzazione per gli anziani, realizzato con la Cooperativa OSA, rappresenta un passo significativo nella nostra missione di offrire servizi sanitari preventivi e di prossimità alle fasce più vulnerabili. Grazie a questa iniziativa potremo raggiungere anche gli anziani più difficili da coinvolgere, offrendo screening cardiovascolari e respiratori fondamentali per la prevenzione. È un esempio concreto dei valori cooperativi di Pfizer e del nostro impegno per una sanità più accessibile e attenta ai bisogni della comunità”.

Anche l’Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli ha accolto con favore il progetto, sottolineandone la coerenza con le politiche regionali: “Siamo convinti che la prevenzione rappresenti la chiave per ridurre le disuguaglianze di salute e migliorare la qualità della vita, soprattutto tra le persone anziane. Nontiscordardimé 2025 rappresenta un’iniziativa meritoria, poiché di vera integrazione sociosanitaria, capace di unire qualità clinica, prossimità e inclusione sociale che ben si inquadra nell’azione avviata dall’inizio della consiliatura”.

L’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Barbara Funari, esprime il sostegno dell’Amministrazione capitolina: “Questo progetto porta la prevenzione direttamente nei quartieri e tra le persone che più ne hanno bisogno, in particolare gli anziani soli e fragili. È un segnale importante di come le istituzioni, il privato e il terzo settore possano collaborare concretamente per ridurre le disuguaglianze di salute. Roma è una città che invecchia rapidamente e la sfida è garantire che nessuno resti indietro: iniziative come “Nontiscordardimé 2025″ vanno esattamente in questa direzione. Il valore di questa iniziativa sta anche nel coinvolgimento delle realtà territoriali, come le parrocchie e le associazioni di quartiere, che sono spesso il primo punto di riferimento per le persone fragili. Rendere accessibili gli screening significa non solo prevenire malattie, ma anche costruire comunità più solidali e inclusive”.

