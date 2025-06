Al via il Royal Ascot 2025, l’arrivo di Carlo e Camilla in carrozza

I reali accolti tra gli applausi per assistere alle gare equestri

Londra, 17 giu. (askanews) – Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati in carrozza, salutando la folla tra gli applausi, per assistere alla prima giornata del Royal Ascot 2025, accompagnati dal principe saudita Faisal bin Salman Al Saud.Si tratta di uno degli eventi più prestigiosi a cui prendono parte ogni anno i sovrani britannici, che sono anche proprietari di uno dei cavalli in gara, in un tripudio di cappellini, abiti da sfoggiare e mondanità.Il celebre ippodromo Ascot Racecourse si trova nella contea del Berkshire, non lontano da Londra e il cavallo di Sua Maestà si chiama “Reaching High” ed è dato tra i favoriti nelle competizioni equestri che andranno avanti fino a sabato 21 giugno.