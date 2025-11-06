Al via il Salotto 2025: il cuore del digitale batte a Milano. Oltre 1.500 partecipanti

Il Salotto, promosso da MIX – Milan Internet Exchange, torna a Milano per la sua diciannovesima edizione, in programma il 12 e 13 novembre presso il Centro congressi Allianz MiCo, South Hall.

L’evento, ormai punto di riferimento per la community italiana del peering e delle infrastrutture digitali, riunirà operatori, istituzioni, imprese e mondo accademico in due giornate di confronto, analisi e networking dedicate all’evoluzione del settore Internet nel Paese.

L’edizione 2025 si concentrerà sui principali temi che stanno ridisegnando il panorama del settore, tra i quali: Digital Networks Act, fusioni e scissioni nel mercato nazionale delle telecomunicazioni, la diffusione dell’IPv6, la crescita del mercato dei data center nell’area milanese e la sostenibilità delle infrastrutture digitali.

Tantissimi gli ospiti di rilievo tra i quali figurano Ruben Horbach (Innovation Researcher & Strategist), Mike Hollands (CEO, Vela Infrastructure), e Donatella Sciuto (Rettrice del Politecnico di Milano).

Un’attenzione particolare sarà dedicata ai giovani, con la partecipazione di oltre 400 studenti provenienti da istituti a indirizzo informatico, coinvolti nel programma MIX’COOL, nato per avvicinare le nuove generazioni alle tematiche della connettività, della sicurezza dei dati e dell’innovazione digitale.

“La partecipazione di tanti studenti conferma l’interesse e la consapevolezza delle nuove generazioni verso un settore strategico per il futuro del Paese”, dichiara Alessandro Talotta, Executive President & Chairman di MIX. “Il Salotto è una piattaforma che deve rimanere trasversale e integrare il più possibile i diversi interessi economici del mondo digitale, senza dimenticare temi come la sostenibilità, l’impegno per la democrazia della rete e la competitività. Le sfide che ci attendono richiedono professionalità, collaborazione e capacità di gestire i dati in modo intelligente”.

Come ogni anno, il Salotto offrirà sessioni tecniche, keynote speech, workshop, aree espositive e momenti di networking dedicati agli operatori e ai decision maker del settore.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.

Per informazioni, programma completo e iscrizioni: https://www.salotto.mix-it.net