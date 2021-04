Al via il “Superbonus” di Fiat e Lancia

Non si fermano i vantaggi per scegliere una nuova Fiat o la nuova Lancia Ypsilon: in tutta semplicità, scaricando dai siti Fiat e Lancia il coupon dedicato all’iniziativa “Superbonus” e usufruendo del finanziamento dedicato, sarà possibile accedere a condizioni straordinarie sulla gamma in pronta consegna, da immatricolare entro la fine di aprile, con listini bloccati per tutto il mese in corso.

Per quanto riguarda la gamma Fiat, sulle vetture in pronta consegna e in caso di finanziamento, i vantaggi arrivano sino a 7.000 euro, anche senza usato, con coupon specifici per ogni modello. Nel dettaglio, su Fiat Panda e Fiat 500, le regine del segmento A, il “Superbonus” è di 4.000 euro, che diventano 4.700 euro per Fiat Tipo, sempre più dinamica e tecnologica. La 500L offre spazi efficienti e sfruttabili e grande maneggevolezza nel traffico cittadino, per soddisfare i bisogni concreti della mobilità quotidiana, e beneficia di un incentivo pari a 6.500 euro. Sempre nella Famiglia 500, il crossover Made in Italy 500X gode di un vantaggio pari a 6.000 euro che diventano 7.000 per gli allestimenti Sport, la versione caratterizzata da stile e dinamismo, e Cross, la declinazione dedicata a chi intende sfruttare le doti della vettura anche in piacevoli avventure fuori città.

La Lancia Ypsilon è ancora più seducente e sofisticata, forte dell’inimitabile DNA del brand Lancia, della sua capacità di innovare e dell’eleganza e della raffinatezza italiane che sono, da sempre, il suo modo di essere. Non a caso, anche a marzo è stato il modello più venduto nel competitivo segmento B sul territorio nazionale. Oggi, con il “Superbonus”, per Lancia Ypsilon, l’importo del voucher nominativo valido per tutte le vetture in pronta consegna e con finanziamento sarà di 4.000 euro sull’allestimento Silver e sino a 4.500 euro sull’allestimento Gold, anche senza usato.

Un altro aspetto prioritario per le concessionarie Fiat e Lancia è la tutela della salute dei clienti. Ogni showroom, infatti, è aperto nel rispetto delle disposizioni relative alla autocertificazione dei movimenti, e applica un rigido protocollo di sicurezza. Fattori cruciali, soprattutto in un momento in cui la mobilità privata assume un ruolo fondamentale per la sicurezza delle persone. I locali sono regolarmente igienizzati così come le vetture esposte, che vengono sanificate dopo ogni utilizzo dimostrativo.

Inoltre tutto il personale è munito di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per gli incontri con i clienti e l’esecuzione degli interventi. E nei locali sono ben visibili sia la lista delle raccomandazioni di comportamento da adottare sia la segnaletica a pavimento per indicare la prescritta distanza interpersonale di sicurezza. Inoltre, sono offerti gel igienizzante, guanti monouso e mascherine qualora il cliente ne fosse sprovvisto. Non solo: precise procedure regolano l’accettazione e il ritiro delle vetture, nuove o dal post vendita, in modo da limitare le permanenze all’interno degli showroom e nelle officine.

(ITALPRESS).