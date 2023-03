Al via il Suzuki Demo Ride Tour 2023

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki sa quanto sia importante per gli appassionati e i potenziali clienti testare le moto prima di un acquisto, per apprezzarne a fondo le qualità e le prestazioni. E così, in un’annata che vede il debutto di tante grandi novità a due ruote, la Casa di Hamamatsu organizza il Demo Ride Tour 2023. L’iniziativa dà l’opportunità agli appassionati di tutta Italia di poter provare presso le concessionarie Suzuki molti modelli, a partire dalle varie GSX-8S, V-Strom 800DE, V-Strom 1050DE e V-Strom 1050 che hanno fatto sognare i visitatori dei saloni d’autunno, per arrivare alla Grand Tourer GSX-S1000GT. Per consentire al maggior numero possibile di motociclisti di partecipare al Demo Ride Tour 2023 Suzuki ha organizzato dei tour che gireranno l’Italia garantendo una copertura capillare del territorio nazionale da Nord a Sud, comprese le isole maggiori. Il Demo Ride Tour 2023 toccherà ben 44 concessionarie, sparse in 13 regioni diverse. Gli appuntamenti si terranno durante 15 weekend, da sabato 15 aprile a domenica 23 luglio, e offriranno l’opportunità di trascorrere giornate in cui si potrà esprimere liberamente la propria passione.

Le date e le località in cui farà tappa il Suzuki Demo Ride Tour 2023 sono indicate sul sito dedicato https://www.suzukitour.it/. Le prove si svolgono come tradizione su strada, con l’assistenza dello staff Suzuki. Le prove hanno una durata di circa 30 minuti e si svolgono indicativamente nelle fasce orarie tra le 9:45 e le 18:30. Per prenotare la prova è sufficiente iscriversi sul sito, scegliere la data, il luogo e il modello preferiti.

Oltre alla disponibilità delle moto, attraverso la piattaforma si possono controllare gli orari dei test ride, che potrebbero subire cancellazioni e variazioni in caso di condizioni meteo particolarmente avverse o di altre esigenze. Le strutture che si muoveranno per il Paese in occasione del Demo Ride Tour 2023 disporranno di diversi modelli Suzuki così da soddisfare le esigenze di diverse tipologie di motociclista.

Chi pratica il turismo e sogna raid avventurosi sarà felice di provare la V-Strom 800DE, mentre chi predilige le street fighter agili e brillanti potrà testare l’equilibrio e il dinamismo della GSX-8S. Queste due moto nascono attorno a un’unica piattaforma ultra moderna. Adottano un motore bicilindrico parallelo da 776 cc, con manovellismo a 270° e sistema brevettato Suzuki Cross Balancer per ridurre le vibrazioni. Questa unità sviluppa in entrambi i casi una coppia di 78 Nm, mentre la potenza massima varia leggermente a seconda della messa punto, attestandosi a 83 CV per la GSX-8S e a 84,3 CV per la V-Strom 800DE. A generare l’interesse del pubblico sarà la rinnovata famiglia delle V-Strom 1050 2023. Al suo interno spicca la new-entry la V-Strom 1050DE, contraddistinta da ruote a raggi da 17 e da 21 pollici, pneumatici semi-tassellati, quote ciclistiche specifiche e settaggi ah hoc per i sistemi elettronici, tutti elementi utili per l’uso in fuoristrada. Con la nuova V-Strom 1050 più stradale con ruote in lega da 17 e 19 pollici si segnalano aggiornamenti a livello elettronico, meccanico e telaistico, oltre all’aggiunta alla dotazione di una nuova strumentazione digitale TFT LCD a colori e del sistema “Cambiarapido” (Bi-directional Quick Shift System).

A chiudere il parco delle moto protagoniste del Demo Ride Tour 2023 è la GSX-S1000GT, la Grand Tourer progettata perchè il pilota e l’eventuale passeggero possano vivere chilometro dopo chilometro un’esperienza di viaggio unica. Questa moto abbina un comfort straordinario e una perfetta protezione aerodinamica a un comportamento esaltante. La posizione in sella eretta garantisce controllo totale in ogni situazione e aiuta a sfruttare al meglio un motore e un telaio di derivazione sportiva e rivisti nell’ottica di un impiego anche a lungo raggio.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).