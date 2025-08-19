Al via in Irpinia il Mario Puzo Film Festival, la rassegna del cinema delle aree interne

Al via da oggi al 24 agosto il Festival del cinema delle aree interne: Mario Puzo Film Festival – Corto e a capo giunto alla sua XI edizione. Si riparte dalla base, dal concetto di storia e storie e dalla ricerca di quel labile confine tra realtà e finzione, tra narrazione ed artificialità per abbracciare il concept di quest’anno: Esistenze Artificiali storie di vita tra realtà, fake news, leggende e intelligenza simulata è il tema di questa nuova edizione. Tra Sannio ed Irpinia si ricostruirà la magia del cinema e dello spettacolo condiviso. Si comincia con le proiezioni dal mattino di oggi a Tufo (Avellino), presso l’aula multimediale del Comune, dove insieme alla comunità locale e ad all’amministrazione comunale è stato possibile creare il palcoscenico ideale per avviare la manifestazione con le prime interessanti proiezioni delle opere in gara che saranno poi seguite da una degustazione del prestigioso vino locale Greco di Tufo Docg curata dal Consorzio Terre di Tufo. La sera si approda a Montefusco (Avellino), in villa comunale per una tavola rotonda sul tema dell’edizione con alcuni rappresentanti del festival, degli enti locali e diversi esperti di storie, narrazione e intelligenza artificiale, tra cui Maria Elena Napodano (scrittrice e rappresentante di Slow Food Avellino) e Lara Guglielmucci (esperta in AI e management del cinema). La serata proseguirà con le proiezioni dei corti in concorso e a fine serata ci saranno le premiazione della sezione Dimmi che filtro usi e ti dirò chi sei, promossa come di consueto con la Condotta di Slow Food Avellino e della sezione SchoolDays, con le giurie che proclameranno i corti vincitori. Anche quest’anno, per tutte le sezioni in concorso, sarà attiva la giuria popolare che sceglierà i corti che si giocheranno la finale nella serata di Venticano (Avellino), dove il pubblico stesso decreterà il vincitore.

Domani, mercoledì 20 agosto, in mattinata, le proiezioni a San Giorgio del Sannio con le visioni realizzate in collaborazione con l’associazione Auna Aps e l’associazione Cuore al Centro. Quest’ultima, la mattina del 20 presso la propria sede, organizzerà un gruppo di visione speciale dedicato espressamente ai ragazzi che assegnerà un proprio premo alle opere in concorso della sezione School Days. Ospite speciale il regista Raffaele Schettino che presenterà la sua opera La favola dei mesi. Nel pomeriggio, alle 18, in collaborazione con Libreria Casa Naima il primo degli appuntamenti con gli Aperitivi cine-letterari, l’incontro con l’attore Tony Laudadio e il suo libro Elaborate forme di solitudine con la moderazione di Enrica Leone. A seguire a Colle Sannita (Benevento), in sinergia con la proloco locale e il comune, dove oltre a ospiti, giurie, sezioni in concorso e fuori concorso, ci sarà un altro dialogo con Laudadio che parlerà del suo libro e della sua carriera che ha visto la collaborazione con artisti come Toni Servillo, Nanni Moretti, Paolo Sorrentino. Tutte le serate saranno aperte da Screen For Palestina, un momento in cui lo schermo del festival verrà dedicato alla questione palestinese e al dramma che si sta vivendo a Gaza. Un cortometraggio per ricordare, riflettere e per contribuire a non spegnere la luce su questa vicenda. I cortometraggi sono proposti da Nazra Palestine Short Film Festival, l’evento è realizzato in collaborazione con il Collettivo Hurriya grazie al quale ci saranno anche due momenti di dibattito durante la prima serata del festival e l’ultima.