Al via la 1000 Miglia di Alfa Romeo e Luna Rossa

TORINO (ITALPRESS) – Dopo aver superato le consuete verifiche sportive e tecniche, prende via oggi la 43esima edizione della 1000 Miglia, che quest’anno coinvolge più di 400 esemplari, provenienti da 29 nazioni. Tra queste rarità spicca l‘Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956, appartenente alla preziosa collezione di Stellantis Heritage e solitamente esposta al Museo Storico Alfa Romeo di Arese. A condurla il team di Luna Rossa, che percorrerà i circa 1900 chilometri del tracciato “a otto” che prende ispirazione da quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità.

Non poteva esserci un palcoscenico migliore per il debutto in pubblico della Nuova 33 Stradale. La fuoriserie realizzata in soli 33 esemplari rappresenta il ritorno della leggendaria 33 Stradale, icona degli anni Sessanta, da molti reputata tra le auto più belle di sempre e derivata direttamente dalla Tipo 33 che fu protagonista del motorsport mondiale

Ma prima del via, quando si parla di Mille Miglia, non si può non pensare ai controlli tecnici di ieri in fiera e alla punzonatura, tenutasi stamane nella suggestiva cornice di Piazza della Vittoria, una delle principali della “Leonessa d’Italia”. La punzonatura è un controllo in due fasi, una sportiva per gli equipaggi – licenze, certificati, patente – e una analitica che tiene conto degli aspetti tecnici della vettura. La punzonatura prevede l’apposizione di un sigillo piombato a suggellare l’avvenuto controllo e quindi la corrispondenza dell’auto ai documenti di gara e, soprattutto, il via libera per la partecipazione alla gara. Ma soprattutto, al di là degli aspetti tecnici, questa procedura è uno dei momenti in cui gli appassionati possono ammirare da vicino le auto storiche in gara, e a Brescia gli occhi di tutti erano puntati sulla Alfa Romeo 1900 Super Sprint, la vettura prediletta dai gentleman driver degli anni Cinquanta.

E proprio da quella piazza, gremita di folla e motori rombanti, che la Mille Miglia ha acceso il suo battito. Così la carovana ha lasciato Brescia tra gli applausi, diretta verso il Lago di Garda, poi Verona e Ferrara, fino a San Lazzaro di Savena. Domani sarà la volta dei difficili passi della Raticosa e della Futa, della Toscana e della magia di Roma al tramonto. Giovedì si risalirà tra Orvieto, Arezzo e San Marino, fino al mare di Cervia-Milano Marittima. Venerdì sarà il giorno del Tirreno, con il passaggio per Livorno e il mitico Passo della Cisa, prima dell’arrivo a Parma. Sabato, l’ultima tappa conduce tra Cremona e i borghi della Bassa, fino al gran finale a Brescia, la città che ogni anno, per qualche giorno, diventa il centro del mondo del motorismo d’epoca.

Tra i protagonisti c’è il team di Luna Rossa, che prende parte alla Mille Miglia a fianco di Alfa Romeo, rafforzando così la partnership strategica tra i due brand, recentemente presentata con un video suggestivo link, in vista della 38° Americàs Cup – la più importante competizione velica al mondo – che, per la prima volta, si disputerà in Italia, nello straordinario scenario del Golfo di Napoli. Il tutto all’insegna di valori condivisi, come la ricerca della perfezione tecnica, la passione per la sfida e la volontà di rappresentare l’eccellenza italiana.

