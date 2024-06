Al via la 45° edizione del Premio Ischia di giornalismo

ISCHIA (ITALPRESS) – Si apre ufficialmente domani la 45° edizione del Premio Ischia di giornalismo con due dibattiti di grande attualità, il primo alle ore 16 presso la Sala Azzura del Regina Isabella di Lacco Ameno dal titolo “Ricostruzione post-frana e post-sisma: sicurezza e rigenerazione” vedrà la presentazione dei “Cinque progetti per la ricostruzione di Casamicciola Terme” degli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas e del piano di messa in sicurezza idrogeologica strutturale del Comune. L’incontro sarà aperto dal sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino, e vedrà la partecipazione del vicecommissario per l’emergenza, Gianluca Loffredo, oltre agli stessi architetti Fuksas. I lavori saranno conclusi dal Commissario straordinario per l’emergenza post-frana e post-sisma, Giovanni Legnini.

Il secondo incontro in programma alle 18 nella Sala Carte riguarda la presentazione del libro “Realpolitik” dell’ambasciatore Giampiero Massolo, ne discute con l’autore il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini

A seguire sempre nella Sala Carte del Regina Isabella ci sarà la consegna dei premi comunicatori e dei premi speciali, a condurre la cerimonia di consegna, Angela Achilli e Alessio Lasta.

Martina Fuga, Presidente dell’Associazione CoorDown, che promuove i diritti delle persone con sindrome di Down e Guido Bramante, Portavoce del Generale C.A. Francesco Paolo Figliuolo sono i vincitori del Premio Ischia comunicatori dell’anno.

Un riconoscimento speciale per l’informazione web è stato assegnato alla Tgr Campania che ha saputo rivoluzionare l’informazione regionale adattandosi ai nuovi canali di comunicazione web accrescendo così la diffusione delle informazioni per un TGR sempre più al passo con i tempi.

La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà nell’ambito della 45°edizione del Premio Ischia Internazionale di giornalismo il 28 e 29 giugno.

Il premio è patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Lacco Ameno d’Ischia, dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalla Siae, con il contributo dell’ACI – Automobil Club Italia, Gruppo Unipol, Gruppo Menarini, da Mundys e da A2A Life Company. Media Partner della manifestazione SkyTG24 – ItalPress e Data Stampa.

– Foto: ufficio stampa Premio Ischia –

(ITALPRESS).