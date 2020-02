Al via la call per le start up di Luiss Enlabs: candidature entro il 10 aprile. Fino a 160 mila euro per le Pmi

Il Programma di Accelerazione Luiss Enlabs di LVenture Group riapre la prima call del 2020 per le migliori startup digitali early stage. L’acceleratore d’impresa nato da una joint venture con l’Università Luiss e supportato dai partner Wind, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Accenture e Sara Assicurazioni, apre le porte alle startup che hanno tempo fino al 10 aprile per candidarsi alla sessione estiva del Programma che prenderà il via nel mese di giugno e durerà 5 mesi. Le startup selezionate, sottolinea una nota, riceveranno un investimento fino a 160 mila euro da parte di LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul Mta di Borsa Italiana. Il Programma di Accelerazione di Luiss EnLabs è giunto alla 16^ edizione, con oltre 100 imprese accelerate e un tasso di successo dell’80% in termini di ulteriori investimenti raccolti alla sua conclusione, segnala la società. La selezione è aperta a tutte le startup che operano nel digitale con particolare riguardo a mercati emergenti come: corporate welfare, cybersecurity, software per le imprese, fintech, retail, Industria 4.0, salute e benessere e Urban Tech e all’utilizzo di tecnologie come AR/VR, Intelligenza Artificiale, Big Data e blockchain.

Per accedere al Programma di Accelerazione di LUISS EnLabs le startup devono proporre soluzioni competitive, con un prototipo funzionante del prodotto o un’idea validata. I Founder e il team dedicato allo sviluppo del prodotto devono avere competenze trasversali, tra cui quelle in ambito tech ed essere disposti a trasferirsi a Roma o Milano per dedicarsi al progetto full time.



Il Programma

Il Programma di Accelerazione ha una durata di 5 mesi e si avvale delle competenze trasversali del team di uiss EnLabs e LVenture Group. Le startup riceveranno supporto – anche grazie a una rete selezionata di advisor –nello sviluppo del prodotto, del modello di business, della tecnologia, della comunicazione, del marketing, dell’assistenza legale e delle attività di fundraising. Potranno inoltre usufruire di importanti agevolazioni (crediti per il cloud, supporto nella prototipazione SEO, facilitazioni e-payments) per un valore fino a 2 milioni di euro.

I luoghi

Le startup selezionate entreranno a far parte dell’ecosistema di LVenture Group, accedendo all’Hub della società, presso la Stazione Termini di Roma o presso il Milano LUISS Hub, dove ogni giorno la contaminazione tra talenti, università, startup, investitori e corporate contribuisce alla crescita della nuova impresa. Gli spazi di lavoro a disposizione risponderanno a ogni esigenza operativa del team, dando inoltre la possibilità di partecipare a centinaia di eventi legati al mondodell’innovazione, fonte di costante ispirazione e di opportunità di networking.



Le candidature

Le candidature al Programma di Accelerazione devono essere inoltrate online accedendo ad accelerationluissenlabs.lventuregroup.com. Sarà possibile inoltre prenotare delle callone-to-one con il team di Luiss EnLabs, pronto a vagliare nuovi progetti innovativi e indirizzarli nel processo di applicazione.